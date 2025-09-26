Alicante Gastronómica servirá la "mejor" croqueta y 'tapa cofrade' de la capital alicantina de 2025 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado este viernes el programa de actividades, 'masterclass', 'showkookings', catas y novedades de la séptima edición de Alicante Gastronómica, feria a la que acude con un nuevo estand institucional que exhibirá la imagen de Alicante Capital Española de la Gastronomía.

La cita es del 3 al 6 de octubre en los pabellones de Fira Alacant, ubicados en Elche (Alicante), y está previsto que se cocine al público la "mejor" croqueta y 'tapa cofrade' de 2025 de la ciudad, ambas elegidas por votación popular.

Este certamen, que cuenta con 130 chefs con Estrellas Michelín y Soles Repsol, tiene un "amplio espacio institucional" de Alicante y está previsto organizar más de 30 actividades gratuitas, según ha explicado el consistorio en un comunicado.

La concejala de Hostelería y Comercio, Lidia López, ha explicado que en esta edición "se dará a conocer" la gastronomía de Alicante "da mano del talento de los cocineros y restaurantes de primer nivel" de la ciudad.

"Tendremos una muestra variada de 'showcooking' de arroces, fideuá, gazpacho marinero y muchas 'masterclass' para promocionar el producto local, así como catas y actividades para los más pequeños y podremos degustar la mejor croqueta y 'tapa cofrade' de 2025", ha apuntado.

CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

En esta edición, Alicante es protagonista al ostentar el título de Capital Española de la Gastronomía y por "ser foco a nivel nacional de la gastronomía", por lo que se ha preparado "un amplio espacio de 120 metros, que va a estar situado en el pabellón dos y tendrá la imagen de la capitalidad".

El estand es interactivo e integra actividades y eventos en sus pantallas para dar a conocer los seis 'showscookings' en directo y nueve 'masterclass' que promocionarán a los ponentes, catas de productos locales, chefs y actividades.

"Durante cuatro días podremos disfrutar de la excelencia de nuestra cocina de Alicante, que nos posiciona como un destino gastronómico internacional gracias al talento de los profesionales y restaurantes y calidad de los productos locales de proximidad de nuestra tierra", ha apuntado López.

PROGRAMACIÓN

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio, Hostelería, Consumo y Mercados, han organizado este programa y animan a los ciudadanos a visitar el estand, conocer a los cocineros, ponentes, degustar los 'showcookings', vinos y productos de la tierra, acudir en familia con los más pequeños a los talleres y aprender de la mano de 'masterclass'.

El viernes 3 de octubre desde primera hora habrá talleres y actividades infantiles organizadas con el Centro de Recursos de Consumo (Cerca) donde la alimentación y la salud serán protagonistas.

Por la mañana, se celebrará la hora del Vermut-Diábolo por Raquel Gago y habrá dos 'showcookings'. En concreto, una fideuá de marisco, a cargo del chef Oscar Cerdá, de Gastro Bar Jorge, y un arroz de presa ibérica, setas y ajos tiernos, realizado por el chef ejecutivo Alejandro Peñalver, del Hotel Boutique Calas Alicante.

El programa lo completan dos 'masterclass'. Una, bajo el título 'El cocido que viajó a Oriente', de Alberto Marín, de Masterchef 12, y la de la uva embolsada del Vinalopó (Crdop), realizada por Consuelo Rico. La propuesta del día se cerrará con una cata de vinos Alicante DOP de Bodegas MGWines Group, donde se degustarán varias añadas a cargo de María Miñano, presidenta de la Ruta del Vino de Alicante y de la Federación de Enoturismo de la Comunitat Valenciana.

Dentro de la programación, el sábado 4 de octubre arrancarán los talleres para niños, para acercarlos al mundo de la gastronomía, la cocina y el producto autóctono. Entre ellos, habrá dos especias, de Carmencita, y dos nuevos 'showcookings'. Uno, de arroz, cocinado por el chef Pedro Juan Sánchez, del restaurante La Muralla de Tabarca, y otro de un gazpacho marinero, que realizará Javier Tortosa, chef ejecutivo del Hotel Hospes Amérigo.

Ese sábado también están previstas tres 'masterclass'. Una de cócteles "Sabores de Alicante", de The Whisper Cocktail Company, dedicada a la coctelería de kilómetro cero, de la mano de sus fundadores, José Manuel Ramos y Héctor Castelló; otra de salazones del Mediterráneo, por Salazones Garre, y una tercera de 'coca amb tonyina', a cargo del maestro artesano Dioni Guardiola, fundador del horno Hermanos Guardiola en 1972 en Alicante.

A su vez, la programación tendrá también una cata de carnes selectas realizada por Mercalicante y una de vinos a cargo de Bodegas Bocopa, de Alicante DOP.

El domingo 5 de octubre será el turno del 'showcooking' del restaurante Insensato, ganador de la 'tapa cofrade' de 2025, donde su chef, Andrés Naranjo, elaborará la tapa 'Tríptico de anchoas', que combina tres versiones de anchoa (cantábrico, perlas y una espuma) sobre una crema de 'foie' con brandi y hojaldre invertido con un "sabor impactante" entre el dulce y el salado.

Además, Ginés Lorente, chef ejecutivo del Meliá, centrará un 'showcooking' con arroz albufera con sepionet, calamar de bahía y atún rojo, acompañado de cebolla caramelizada. El programa continuará con dos 'masterclass' de coca de mollitas de Hermanos Guardiola y de cocina internacional del restaurante Natsu Ramen, "uno de los mejor valorados de ramen de España", y correrá a cargo de su propietario, Simón Zhou.

Ese día se podrán degustar tres catas de quesos con historia con Mercalicante; de aceite virgen extra de Señoríos de Relleu, que han obtenido más de cien reconocimientos y premios a la calidad en todo el mundo, y de vinos, a cargo de la Bodega SCM de Alicante DOP, a cargo de enóloga Raquel Gago.

El programa se cerrará el lunes 6 de octubre con una presentación de 'Alicante cruise friendly', a cargo de la Asociación de Turismo y Cruceros. También habrá tres 'masterclass', una de la vía láctea, por Luga Sabores, con su chef Juampi Parra, y otra de cocina internacional de Venezuela del restaurante Sabolé.

Sus propietarios Wiliam y Alejandra elaborarán una arepa alicantina con cerdo, tomate de Mutxamel y turrón de Xixona. También una arepa 'pepeada' con pollo, aguacate y mayonesa. Habrá un tercero de la hora del vermut artesanal alicantino.