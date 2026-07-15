Alicante lanza su candidatura a Capital Europea de la Innovación 2027

Reunión de alcaldes y representantes municipales en el Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha recibido este miércoles el respaldo del presidente de la Diputación y primer edil de Benidorm, Toni Pérez, y de alcaldes del área metropolitana para la candidatura de la ciudad alicantina a los Premios iCapital para su reconocimiento como Capital Europea de la Innovación 2027, que promueve la Comisión Europea.

Alicante insistirá este año en alcanzar este reconocimiento destinado a ciudades de más de 250.000 habitantes, después de situarse entre las seis ciudades semifinalistas en la edición de 2026, recabando el apoyo de los municipios de la comarca de L'Alacantí y el eje Alcante-Elche-Santa Pola, así como del resto de la provincia a través de una declaración institucional.

En esta cumbre municipal han participado, además de Barcala y Pérez, los alcaldes de Sant Vicent del Raspeig, José Rafael Pascual; Sant Joan d'Alacant, Santiago Román; Agost, Juan José Castelló; El Campello, Juan José Berenger; Busot, Alejandro Morant; y, Torremanzanas, José Miguel Bernabeu.

Además, han asistido en nombre de sus alcaldes los segundos tenientes de alcalde y concejales de Innovación de Elche, José Claudio Guilabert; y de Informática de Mutxamel, Lara Llorca Conca; además de los ediles en el Ayuntamiento de Alicante Mari Carmen de España, de Empleo y Desarrollo, responsable de Impulsalicante; Antonio Peral, de Innovación; y Luis Morata, de Proyectos Europeos. También ha asistido la edil de Empleo y Desarrollo Local de Sant Vicent del Raspeig, Lourdes Galiana.

"En la pasada edición fuimos seleccionados por la Comisión Europea y nos quedamos entre los seis semifinalistas y esta vez nos presentamos con una diferencia sutancial: presentamos un territorio no solo una ciudad, sino que lo hacemos extensible a la comarca de L'Alacantí y al área funcional Alicante-Elche", ha señalado Barcala, quien ha mostrado su agradecimiento al "apoyo brindado desde la Diputación y los municipios del área metropolitana", han explicado fuentes municipales en un comunicado.

Por su parte, Pérez ha destacado que esta iniciativa forma parte de "las políticas que están pensadas para poner a las personas en el centro, el utilizar toda la innovación posible, en primer lugar, para la mejor prestación de los servicios públicos; en segundo lugar, para seguir impulsando el emprendedurismo, el crecimiento" de "empresas y el desarrollo, y activar la mejor política social que existe", que "es el empleo".

"Estar innovando en la generación de oportunidades en un territorio como la provincia de Alicante es muy importante y además lo compartimos. Por eso la Diputación Provincial de Alicante, toda la provincia, apoya esta candidatura como hoy hemos venido aquí a manifestar. Una candidatura a la que la Diputación de Alicante se adhiere porque creemos en este proyecto y las cosas que valen la pena hay que cuidarlas", ha añadido el presidente provincial.

PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA

Impulsalicante, la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante, ha completado, a través de su estrategia en innovación Alicante Futura, la memoria de la candidatura que se presentará a los Premios iCapital de la Comisión Europea antes de la fecha límite, el 4 de agosto. En este momento, quedará supeditada a su aceptación y posterior presentación ante el jurado una vez seleccionada, antes del fallo previsto para finales de año.

Barcala, en una carta remitida a los alcaldes del área metropolitana de Alicante, ha indicado: "Con esta candidatura no pretendemos representar únicamente a la ciudad de Alicante. Nace con la voluntad de reflejarla realidad de un territorio y una provincia profundamente interconectada en la que la innovación, la actividad empresarial, el talento, el conocimiento y las oportunidades trascienden los límites administrativos de cada municipio".

"Nuestro entorno constituye uno de los principales espacios de desarrollo económico de la Comunitat Valenciana. Universidades, parques científicos, áreas empresariales, centros tecnológicos, 'startups', empresas tractoras e instituciones públicas conforman un ecosistema compartido cuya fortaleza reside precisamente en la cooperación entre municipios", ha agregado el primer edil alicantino.

Y ha proseguido: "Desde el Ayuntamiento de Alicante entendemos que este reconocimiento europeo debe proyectarse como una oportunidad para el conjunto del territorio. Alicante ejerce el papel de ciudad tractora, pero lo hace apoyándose en un ecosistema amplio, en el que cada municipio aporta activos, talento, empresas, infraestructuras y proyectos que enriquecen la candidatura y fortalecen nuestra posición ante Europa".

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Según las mismas fuentes, los alcaldes y el resto de representantes municipales presentes se han comprometido a impulsar desde sus ayuntamientos una declaración institucional de respaldo a la candidatura de Alicante a los Premios iCapital como "muestra del compromiso compartido con un modelo de desarrollo basado en la innovación, la colaboración institucional y la competitividad del conjunto de toda esta área funcional".

"El objetivo de esta cumbre de alcaldes es trasladar a la Comisión Europea una imagen cohesionada de nuestro territorio, evidenciando que la innovación constituye un proyecto compartido entre administraciones locales que trabajan conjuntamente para generar oportunidades, atraer inversión, retener talento y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía", ha explicado el alcalde.

Y ha subrayado: "Estamos convencidos de que la cooperación entre nuestros municipios seguirá siendo uno de los principales factores de éxito para afrontar los retos de futuro y consolidar la calidad de vida de la ciudadanía".

PROYECCIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA

El Ayuntamiento de Alicante ha subrayado que viene desarrollando durante los últimos años "una estrategia sostenida para situar la innovación como uno de los ejes de transformación económica y social de la ciudad".

Así, ha indicado que, "a través de Alicante Futura, y en coordinación con otras estrategias municipales" como ALIA, la oficina de atracción de inversiones, ha avanzado en la conexión de su "ecosistema innovador", el impulso de la "colaboración público-privada", la "atracción" de inversión, el "apoyo" al desarrollo empresarial y la generación de "nuevos espacios de experimentación y cooperación, en una acción que se extiende a los territorios vecinos conformando una gran área funcional perfectamente interconectada de en torno a un millón de habitantes".

Barcala ha incidido en que "la provincia de Alicante se sitúa como la cuarta provincia española en habitantes y una de las de mayor potencial de desarrollo económico de España y una de las principales regiones de Europa".

El alcalde también ha puesto en valor "las estrategias puestas en marcha, proyectos con financiación europea y otros de carácter regional" como el impulsado en Alicante por la Generalitat Valenciana, el de 42, "para la formación y el desarrollo innovador", cuestión que ha agradecido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a la consellera de Innovación, Marián Cano.

Barcala ha resaltado "la importancia de estas iniciativas y políticas públicas para la generación de empleo, el impulso a los jóvenes y la proyección" de empresas, "poniendo en el centro la innovación para alcanzar la mejor gobernanza", han concretado las mismas fuentes.