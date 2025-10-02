Alicante lanza un concurso fotográfico para "visibilizar el potencial de la ciudad" como plató de rodajes

Archivo - Imagen de archivo de un rodaje en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo Alicante City & Beach, a través de Alicante Film Office, ha puesto en marcha el concurso de fotografía 'Ciudad de Alicante, escenario de rodajes', una iniciativa que persigue "visibilizar el potencial de la ciudad como plató para producciones cinematográficas y publicitarias".

El certamen se celebra del 1 al 15 de octubre de 2025 y está dirigido a personas mayores de 18 años interesadas en la fotografía y el mundo audiovisual. Para participar, será necesario publicar en Instagram una o varias imágenes originales que documenten rodajes de cine o publicidad realizados en la capital alicantina. Habrá que etiquetar a la cuenta @alicantefilmoffice e incluir la etiqueta #AlicanteEscenarioCine. Así, quedan excluidas las instantáneas generadas con inteligencia artificial (IA).

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado que "este tipo de iniciativas refuerzan la apuesta del patronato por el turismo de pantalla, no solo por el impacto económico directo que conlleva la presencia de rodajes, sino también por el valor promocional que supone proyectar la imagen de Alicante en grandes producciones".

"Rodar en Alicante genera riqueza, pero también visibilidad. Películas como 'El cautivo' permiten que nuestra ciudad llegue a millones de espectadores en todo el mundo", ha afirmado en un comunicado.

Poquet también ha subrayado el "notable crecimiento" en el número de producciones registradas: "En solo seis meses de 2025 ya se han contabilizado 40 rodajes, una cifra muy cercana a los 48 que se realizaron en todo 2024, lo que confirma que Alicante está consolidándose como un destino cada vez más atractivo para el sector audiovisual".

En esta línea, ha reiterado el "compromiso" municipal con estas iniciativas: "Desde el patronato y Alicante Film Office vamos a seguir trabajando para facilitar y fomentar la llegada de nuevos proyectos a nuestra ciudad".

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Alicante ha explicado que "colabora" en la proyección de la ciudad como destino de rodajes, al tiempo que "promueve la creatividad ciudadana y la participación activa" en el sector audiovisual.

CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PREMIOS

El jurado del concurso está formado por representantes del Patronato de Turismo Alicante City & Beach y de Alicante Film Office. Las fotografías serán evaluadas en función de su "creatividad, calidad técnica y visual, representatividad de las localizaciones y visibilidad del contexto del rodaje".

Se otorgarán tres premios. El primero será una cena para dos personas en un restaurante "de referencia" de Alicante y un lote promocional 'Esencia Alicante prémium', que incluye artículos de 'merchandising' institucional representativos de la ciudad. Asimismo, el segundo galardón será otro conjunto de artículos prémium y el tercero un 'pack' de productos promocionales 'lite'.

El fallo del jurado se dará a conocer durante la semana del 27 de octubre a través de la cuenta oficial de Instagram @alicantefilmoffice y en las páginas web alicanteturismo.com y alicantefilmoffice.com.

Las bases completas del concurso están disponibles en estos mismos canales y pueden consultarse también en https://alicanteturismo.com/licitaciones/bases-de-participacion-en-el-concurso-de-fotografia-ciudad-de-alicante-escenario-de-rodajes/.