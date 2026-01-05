Alicante mantiene los horarios previstos de la Cabalgata de los Reyes Magos

Los Reyes Magos ultiman su llegada a España pese al frío, con cambios horarios y de día, pero sin perder la ilusión - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos mantienen su previsión de llegar esta tarde a las 17.00 horas a las Escaleritas de la Reina del Puerto de Alicante, por lo que se mantiene el jorario previsto, al igual que el del segundo punto de encuentro, que tendrá lugar en la Plaza de Toros, a las 18.00 horas, donde saludarán a los más pequeños tras un espectáculo infantil, según ha informado el Ayuntamiento.

Desde allí se dirigirán hacia el Palacio Provincial, en la avenida de la Estación, donde serán protagonistas de una recepción antes del comienzo de la Cabalgata, en torno a las 19.00 horas, que este año amplía su recorrido y el número de sillas disponibles en 1.700 hasta superar las 8.000, según el consistorio.

El desfile discurrirá por la avenida de la Estación, Plaza de los Luceros, avenida de Alfonso El Sabio, Rambla y calle Altamira y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento a las 21.30 horas, donde Melchor (Antonio Beresaluce), Gaspar (Carlos Bosch) y Baltasar (Nacho Amirola) se dirigirán a los pequeños desde una tarima situada frente a la fachada de la Casa Consistorial para poner el punto final a las celebraciones 2025-2026 de la Navidad en la ciudad.

La Cabalgata estará compuesta por tres trenes: lúdico, bíblico y comercial. El primero, formado por grupos de animación, bandas de música, grupos de ballet, una colla de nanos i gegants y otra de dolçaina i tabalet, además de dos espectáculos de gran formato con iluminación y sonorización propia.

Al tren bíblico le darán forma cinco escenas ordenadas cronológicamente y relativas al nacimiento de Jesús. Las carrozas de los Reyes Magos, precedidas de sus respectivos boatos, cerrarán esta parte.

En el caso de Melchor, su presencia será anunciada por un ballet y finalizada por una banda de música, como sucederá con las de Gaspar y Baltasar. Cada una de estas tres carrozas contará con una auxiliar desde la que se repartirán juguetes homologados y caramelos blandos y sin gluten.

El tren comercial lo compondrán carrozas destinadas a patrocinadores. Desde ellas se distribuirán juguetes, regalos, caramelos u otros elementos y, de acuerdo con la administración local, está previsto el reparto de más de 20.000 regalos y más de 10.000 kilos de caramelos blandos sin gluten.