Alicante plantea que el concurso de fuegos de Hogueras sea en El Postiguet a la altura de Paseíto Ramiro

Archivo - Imagen de archivo de las Hogueras de Alicante - JOAQUIN P. REINA / Europa Press - Archivo

ALICANTE, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha planteado a la Subdelegación del Gobierno y a la Dirección General de Costas y del Mar que el concurso de castillos de fuegos artificiales de Hogueras, del 25 al 29 de junio, se dispare desde la playa de El Postiguet, a la altura del Paseíto Ramiro.

Esta ubicación se ha hecho pública, como ha explicado la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, al término de una reunión mantenida este lunes en la Casa de la Festa Manuel Ricarte, con representantes de las concejalías de Seguridad Ciudadana, Turismo y Transportes, según un comunicado del consistorio.

La zona de disparo estará situada en el propio arenal, a la altura del Paseíto de Ramiro y, según los cálculos estimados, se espera que sean unos 21.000 metros cuadrados los que puedan ocupar los asistentes en la propia playa.

A esta área se sumarán los espectadores que puedan presenciar los espectáculos pirotécnicos desde toda la franja litoral, que comprende desde el paseo de los Mártires de la Libertad hasta la zona de Puertoamor, en Entreplayas. Esta es una idea que la propia concejala ha tenido en cuenta para el cambio de ubicación con respecto al pasado año, según el consistorio.

La edil ha recalcado que "se ha tenido en cuenta la tradición que tiene para los alicantinos el ver estos espectáculos desde la propia arena". "Es el lugar idóneo para disparar el concurso pirotécnico de San Pedro tras la desaparición de la playa del Cocó. Se han sopesado diferentes alternativas y esta se ha considerado la mejor para que el espectáculo tenga una ubicación definitiva", ha apostillado.

El concurso de castillos de fuegos artificiales, que este año cumple su 37 edición, tuvo que variar en 2025 su tradicional ubicación en la playa del Cocó por, según ha recalcado el Ayuntamiento de Alicante, "las obras de regeneración de esa área, por parte de la Dirección General de Costas y del Mar, que obligaron a la construcción de un espigón que imposibilitó los disparos".

"Ante esa tesitura, el Ayuntamiento optó por trasladar el concurso al paseo volado del Muelle de Levante del puerto. Después de barajar distintas alternativas e informes, la Concejalía de Fiestas se ha decantado por la arena de la playa de El Postiguet", ha añadido.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DISPAROS

La duración mínima de cada uno de los castillos de fuegos artificiales será de 15 minutos, sin contar los tres truenos de aviso. Los disparos, presupuestados cada uno de ellos en 19.000 euros, se deberán efectuar ininterrumpidamente sin solución de continuidad.

El calibre máximo de los artificios pirotécnicos será de 175 milímetros sin carcasas ni cambios de repetición. Se podrán disparar, no obstante, carcasas de cambios de repetición de calibres que no superen los 125 milímetros.

El conjunto de los artificios pirotécnicos que conformen la secuencia de disparo deberá igualar o superar los 350 kg NEC. Los fuegos serán, principalmente, aéreos. Los artificios pirotécnicos se orientarán, siempre, al mar. La ganadora recibirá un premio de 2.000 euros.