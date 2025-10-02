Alicante se promociona en Logroño como destino de turismo idiomático

Participación del Patronato Costa Blanca en la Semana del Español en Logroño - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Costa Blanca, dentro de su estrategia de promoción del producto Enjoy & Learn de turismo idiomático, participa estos días en Logroño en las jornadas de la Semana del Español, que organiza la Federación Española de Asociaciones de Escuelas de Español para Extranjeros (Fedele).

Esta cita anual tiene como objetivo "conectar a agencias idiomáticas, centros federados, alumnado, profesorado, equipos directivos y destinos de turismo idiomático de todo el mundo para potenciar sinergias y negocios en torno al flujo de estudiantes internacionales".

Dentro de la programación de las jornadas, el Patronato Provincial de Turismo interviene en un 'workshop' con agentes y profesores internacionales y dispone de un estand para la promoción del destino. En esta edición, participan más de 60 agencias, 30 centros internacionales, 75 profesores y directores de centros educativos y 29 instituciones, según ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha dicho que el objetivo del organismo de la institución es "participar" en el evento para "reforzar el posicionamiento de la provincia de Alicante como destino de referencia para el turismo idiomático, impulsando la captación de agencias y centros internacionales de enseñanza de español interesados en organizar estancias lingüísticas" en sus municipios.

"Buscamos generar contactos cualificados con profesionales del sector, presentar la diversidad de recursos culturales y de ocio del destino, y establecer alianzas estratégicas que favorezcan la creación de programas integrales de inmersión lingüística", ha explicado.

Con ello, el Patronato Cota Blanca y las escuelas de español del territorio, federadas por Fedele, pretenden incrementar la llegada de estudiantes internacionales a la provincia de Alicante, desestacionalizar la demanda turística y contribuir al desarrollo económico local con "una oferta diferenciada que combina aprendizaje de español con experiencias culturales de calidad", según Mancebo.

'FAM TRIP' A LA COSTA BLANCA

Por otra parte, y con posterioridad a las jornadas, Fedele organiza junto con los agentes internacionales participantes una serie de 'fam trips' a diferentes destinos españoles; uno de ellos, a la Costa Blanca.

En este sentido, del 7 al 9 de octubre, agentes de turismo idiomático de Estonia, Corea del Sur, Ucrania, Alemania, Italia, Grecia y Polonia visitarán las diferentes escuelas de español de la provincia que forman parte de Fedele, así como los principales recursos turísticos de los municipios de Alicante y Dénia.

Tal y como ha detallado Mancebo, "la finalidad de esta acción es que los agentes puedan conocer las bondades de la Costa Blanca para el turismo idiomático, así como los diferentes programas de español que existen en los centros educativos" del territorio. En la organización del 'fam trip' colaboran el Ayuntamiento de Dénia y el Patronato Municipal de Turismo de Alicante.