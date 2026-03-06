Alicante proyecta la Vía Litoral, un corredor peatonal "continuo" de 21 kilómetros

Vista de la ciudad de Alicante - GVA

ALICANTE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Plan General Estructural (PGE) en el que trabaja el Ayuntamiento de Alicante contempla el desarrollo de una Vía Litoral, un corredor peatonal "continuo" de 21 kilómetros de longitud, "que mejorará la imagen y la accesibilidad del frente litoral", así como su "integración" con la ciudad.

Este proyecto también pretende eliminar "obstáculos" y poner en valor "los recursos naturales", además de garantizar "la continuidad peatonal y ciclista en toda la línea de costa de término municipal", según ha señalado el consistorio en un comunicado.

Desde el Ayuntamiento han indicado que el equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala (PP) ultima "en estos momentos" la redacción del PGE, "el documento urbanístico más importante de los últimos 39 años", ya que "establece las pautas y la regulación necesarias para el desarrollo social y económico de Alicante, así como la dotación de infraestructuras, dotaciones y espacios libres para los próximos 20 años".

El consistorio tiene previsto iniciar en marzo un "proceso de divulgación y participación" en el que se darán a conocer y se debatirán los proyectos incluidos en el PGE, entre los que se encuentra la Vía Litoral, cuyas conclusiones se incorporarán al borrador del plan.

"Una de las claves de nuestro modelo de ciudad para los próximos años es la reivindicación y la recuperación de la esencia de Alicante como ciudad mediterránea, que mira al mar, que es consciente del enorme privilegio que supone su ubicación costera y que, en consecuencia, cuida su litoral, lo pone en valor y lo disfruta de forma sostenible", ha apuntado el concejal de Urbanismo, Antonio Peral.

En este sentido, el proyecto de Vía Litoral se convierte en una "estrategia central" del PGE para "recuperar y reivindicar el litoral alicantino como uno de los espacios de mayor valor estratégico para la ciudad de Alicante y para la Comunitat Valenciana, tanto desde el punto de vista ambiental y paisajístico, como social, cultural y económico".

PROGRAMA DE PAISAJE

El PGE establece que este proyecto se articulará a través de un programa de paisaje específico, en coordinación con los instrumentos supramunicipales y los proyectos en curso en el litoral valenciano. Así, el ámbito del programa de paisaje abarca "la zona de influencia de 500 metros hacia el interior, definida por la Ley de Costas, aunque se ampliará cuando sea necesario para incorporar de forma completa los elementos naturales destacados ubicados junto al litoral".

La fragmentación del borde costero, la pérdida de continuidad ecológica y la degradación ambiental y visual del paisaje litoral "son los grandes retos a los que pretente aportar solución este proyecto", según el Ayuntamiento.

"Los objetivos fundamentales que recoge el PGE en este sentido son restaurar la continuidad ecológica y visual del litoral, potenciar la conectividad entre los espacios naturales costeros y urbanos y consolidar la Vía Litoral como un corredor verde y azul de referencia para la movilidad sostenible y el disfrute ciudadano", ha apuntado.

Según el consistorio, el programa de paisaje de la Vía Litoral "deberá incidir en varias líneas estratégicas de acción, orientadas a resolver los conflictos actuales de bordes, conexiones e integración de la naturaleza en el ámbito litoral".

PASEO LITORAL "SIN OBSTÁCULOS"

Una de las principales líneas de actuación es "la implementación de medidas para garantizar la accesibilidad, continuidad y confortabilidad peatonal y ciclista a lo largo de toda la Vía Litoral". Es decir, conseguir "un paseo litoral continuo y sin obstáculos".

Además, el programa establecerá medidas para poner en valor los espacios naturales situados en primera línea de costa, "reconectándolos entre sí y con el interior del territorio, eliminando las barreras físicas y visuales derivadas de las infraestructuras como el ferrocarril, la N-332, o los viales urbanos".

Estas actuaciones incluyen la regeneración ambiental y paisajística de los ámbitos degradados, "especialmente" en los entornos del Cap de l'Horta, Serra Grossa, Monte Benacantil, El Palmeral, Sierra del Porquet, Sierra de Colmenares y el Saladar y las Dunas Fósiles de Agua Amarga.

Del mismo modo, desarrollará actuaciones específicas para la protección de los suelos litorales recogidos en el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel), para garantizar su "preservación y recuperación frente a la presión urbanística".

Asimismo, incidirá "en la mejora de las conexiones transversales entre la Vía Litoral y el resto de la ciudad, es decir, su integración con la trama urbana y la infraestructura verde y azul tanto de escala territorial como municipal".

Todas las actuaciones incluidas en el programa de paisaje incorporarán "criterios para cuidar y mejorar la imagen que ofrece el frente litoral tanto desde la tierra hacia el mar, como desde el mar hacia la costa, para favorecer la integración de todos los elementos de la Vía Litoral con el entorno natural y para renaturalizar el frente litoral, fomentando la recuperación de ecosistemas costeros, dunas y vegetación autóctona, así como la reducción de superficies impermeables".

"La Vía Litoral se proyecta no solo como un corredor o paseo, sino como un proyecto integral de paisaje, que articula el territorio, recupera el valor ambiental del borde costero y devuelve al litoral alicantino su papel estructurante y simbólico en la identidad de la ciudad", ha sentenciado.