Alicante reabre este sábado mercadillos, el Castillo de Santa Bárbara y parques, y autoriza competiciones deportivas

Archivo - Una persona camina bajo la lluvia. Imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha acordado levantar a partir de las 8.00 horas de este sábado todas las medidas restrictivas aplicadas con motivo de la dana Alice ante la evolución favorable del pronóstico y una vez que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat han bajado de rojo a naranja el nivel de alerta desde las 18.00 de este viernes.

A raíz de esta actualización de las alertas meteorológicas, el Ayuntamiento autoriza este sábado la apertura y el funcionamiento de los mercadillos, así como del Castillo de Santa Bárbara y de los parques y jardines.

Del mismo modo, se levanta la suspensión de la celebración de actividades deportivas al aire libre y en instalaciones cerradas. Si la situación cambia, se puede reconsiderar la autorización, especialmente en el caso de los partidos entre menores, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El cobro del aparcamiento en la zona ORA, que se suspendió este viernes para evitar el movimiento de coches particulares, vuelve a reactivarse este sábado, al tiempo que se reabren las playas del término municipal, a excepción de la Albufereta, cuyo arenal continuará cerrado hasta que se reparen los daños causados por el temporal. En todo caso, el baño queda condicionado al color de la bandera en cada playa.

Asimismo, se ha decidido mantener abierto hasta las 8.00 del domingo el centro de acogida para personas sin hogar (CAUS). Igualmente, se recomienda a la población "máxima prudencia" y seguir informada de la evolución a través de los canales oficiales.

El Cecopal continúa activado, al igual que el Plan Municipal de Emergencias, que sigue operativo en coordinación con los servicios de seguridad para realizar un seguimiento constante de la evolución meteorológica.

El Ayuntamiento recuerda que todas estas medidas están sujetas a cualquier cambio que pueda producirse en el pronóstico del tiempo.