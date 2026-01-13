Alicante retoma su "hermanamiento" con Wenzhou para "reforzar los lazos" con China - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha retomado formalmente este martes el acuerdo de "hermanamiento" con la ciudad china de Wenzhou firmado en 1995 con la recepción en el Salón Azul a una delegación de alto nivel del gobierno municipal de esta urbe, considerada el "centro económico y político" de la provincia de Zhejiang, situada en la costa sureste del país asiático. El objetivo es "reforzar los lazos" con el pueblo chino.

El alcalde alicantino, Luis Barcala, ha recibido oficialmente a la delegación de Wenzhou y ha expresado su "satisfacción" por "esta oportunidad de reactivar la cooperación entre ambas ciudades en los ámbitos del comercio, la industria, la economía en general y la cultura".

En la recepción también han participado el concejal de Presidencia, Antonio Peral, y el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía, Vicente Seguí, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En este contexto, el primer edil ha señalado que su "admiración" y "respeto" por China se incrementan con esta visita, que sirve también para reforzar los lazos entre los respectivos pueblos y ha recordado sus recientes viajes en septiembre y octubre de 2025 a las ciudades de Weihai y Xi'an.

También ha recalcado que la visita de la delegación de Wenzhou contribuye a estrechar la "colaboración cultural y económica" con el país asiático, al tiempo que refuerza "la creciente proyección internacional de Alicante".

De otro lado, el consistorio ha aprovechado la visita para establecer un contacto "permanente" con la Dirección de Desarrollo y Cooperación de Wenzhou, ciudad considerada una "potencia industrial y empresarial" en la región sureste de China. Esta relación, según el primer edil, busca explorar nuevas posibilidades de colaboración y captación de inversiones, además de reactivar el acuerdo de hermanamiento.

Por su parte, la subdirectora del Comité Permanente de la Asamblea Popular Municipal de Wenzhou, Xu Yufei, ha agradecido a Barcala la recepción y la posibilidad de retomar el hermanamiento con Alicante y ha invitado al primer edil a visitar su ciudad, de la que ha destacado su "gran riqueza histórica y cultural".

WENZHOU

Hermanada con Alicante en 1995, Wenzhou ocupa un área total de 11.784 kilómetros cuadrados en la provincia de Zhejiang y su área metropolitana se acerca a los diez millones de habitantes. De este enclave proceden la mayoría de emigrantes chinos en Europa y Estados Unidos, razón por la que existen vuelos directos desde Madrid, ha concluido el Ayuntamiento alicantino.