Alicante reúne a unas 10.000 personas en la doble celebración de la Nochevieja

Nochevieja 2025 en Alicante

ALICANTE, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 10.000 personas han participado en la doble celebración de la Nochevieja en Alicante, que ha recibido al nuevo año 2026 con la música "de siempre" en la verbena programada en la Rambla, a la altura del Portal de Elche, y con la tradición de las campanadas, según ha informado el consistorio en un comunicado.

A las 10.000 personas que vivieron la despedida de 2025 y la entrada del Año Nuevo, se sumaron a las 9.000 de la Nochevieja Infantil celebrada al mediodía, y que llenaron el perímetro que discurre desde La Rambla, calle Altamira y Plaza del Ayuntamiento, según fuentes de la Policía Local, en una celebración que discurrió en un ambiente festivo.

Pasadas las 4:30 de la madrugada, el dispositivo especial de limpieza ha iniciado las labores para devolver las calles del centro de la ciudad a la normalidad.

Poco después de las 22:30 horas arrancó la Nochevieja con el comienzo de las intervenciones de distintos DJ, un animador y el reparto de más de 2.000 bolsas con uvas de la suerte, en una tradicional iniciativa liderada por Mercalicante.

Minutos antes de la llegada del Año Nuevo se ha produjo el movimiento de asistentes hacia la fachada de la casa consistorial para escuchar las campanadas desde una de las torres, sonorizada, para, posteriormente, la gran mayoría regresar a la Rambla, el otro lugar elegido para seguir el tradicional momento.

Allí, el conjunto de los asistentes se sumó a la verbena protagonizada por los 11 componentes de la orquesta Athenas, que utilizó en el espectáculo 30.000 vatios de sonido, 40.000 de una iluminación espectacular, y el soporte visual de una pantalla LED.

Los servicios de limpieza se activaron nada más terminar la verbena, pasadas las 4:30. Un total de 95 operarios han formado parte de este dispositivo de limpieza de Nochevieja y Año Nuevo, que ha contado con un servicio especial para atender las celebraciones de la Nochevieja Infantil entre las 12 y las 16 horas y un retén activado entre las 23 y las 3 de la noche. El grueso del operativo se concentró entre las 4:30 horas y las 6:00, para dejar limpias las calles del centro de la ciudad que ha acogido las celebraciones.