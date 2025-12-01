Alicante Smartphone Film Festival alcanza su cuarta edición con más de 260 trabajos presentados

Presentación de la cuarta edición de Alicante Smartphone Film Festival - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alicante Smartphone Film Festival, el primer certamen internacional de la Comunitat Valenciana para grabaciones con el teléfono móvil, celebrará del 9 al 13 de diciembre su cuarta edición. Al evento se han presentado más de 260 trabajos y en él se van a repartir 2.500 euros en premios.

El programa de actividades, que contará con pases, charlas y talleres, tendrá como escenarios el Tossal Lab y el Centro de Emprendedores de Impulsalicante, así como el Museo Arqueológico Provincial (MARQ) y el Hospital General Doctor Balmis, según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado.

Las actividades las han presentado este lunes el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro; la concejala de Empleo y Fomento, Mari Carmen de España, y el director de Alicante Smartphone Film Festival, David Seva Morera.

Las actividades comenzarán con el taller 'Iniciación al cine con 'smartphone'' el martes 9 en el Centro de Emprendedores y el miércoles 10 en el Tossal Lab, donde los participantes aprenderán técnicas prácticas para crear cortometrajes con sus móviles y "conocerán de primera mano" el funcionamiento de un set de rodaje.

De España ha destacado el carácter "innovador" y de "entretenimiento" que propone la iniciativa, "con un formato novedoso que apuesta por las tecnologías dentro del mundo del cine". "Impulsalicante apoya desde su creación este certamen, que cumple su cuarta edición, y que trata de captar nuevos talentos, principalmente entre los jóvenes, usando herramientas que tienen al alcance de la mano como es el teléfono móvil", ha añadido.

PROGRAMA

En concreto, el miércoles 10, en el MARQ y en Puerta Ferrisa, se realizarán las proyecciones de los cortometrajes seleccionados del festival. El jueves 11, el Aula del Hospital General Doctor Balmis se convertirá en un plató de rodaje con la sección 'Hospital de Cine', dirigida por el doctor Javier González de Dios, en la que niños hospitalizados serán los protagonistas.

El viernes 12 tendrá lugar un encuentro con el público protagonizado por el actor alicantino Luis Miguel Seguí, quien hablará de su trayectoria como actor. La pasada edición, este encuentro fue "dinámico, divertido y lleno de preguntas del público", según el consistorio.

De otro lado, el sábado 13 de diciembre se celebrará la gala de clausura en el Teatro Arniches, donde se entregarán los premios en las distintas categorías y se rendirá homenaje al cine hecho con móvil.

Igualmente, el director del certamen, David Seva Morera, ha destacado "el crecimiento del festival y su papel como punto de encuentro entre cineastas y público, impulsando la creatividad y el talento local".

Además, dentro de la sección provincia de Alicante que pretende "dar visibilidad al gran talento cinematográfico" que hay en las comarcas alicantinas, van a participar cortometrajes de Sant Vicent del Raspeig, Novelda, Xixona, Petrer, Elche, Torrevieja, Sant Joan d'Alacant, Santa Pola, Daya Nueva, Orihuela, Benidorm y Elche.

Al respecto, ha comentado que la sección provincia de Alicante "pone en valor los trabajos de los realizadores" del territorio y que "cada año cuenta con más participantes, cantera de los futuros directores".