Alicante suspende los actos del carnaval del viernes y los mercadillos del sábado por el fuerte viento

Medidas preventivas del Ayuntamiento de Alicante por el viento

ALICANTE, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha acordado, ante la previsión de fuertes rachas de viento, suspender los actos del pregón de carnaval y la verbena previstos a las 22.00 horas de este viernes en la plaza del Carmen y ha acordado el cierre del Castillo de Santa Bárbara y la supresión de los entrenamientos vespertinos del deporte escolar. La misma decisión se ha adoptado para este sábado con los mercadillos y las actividades deportivas escolares durante la mañana de ese día.

Así lo ha determinado el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), convocado por el alcalde Luis Barcala, que va a "seguir analizando la evolución meteorológica y tomar decisiones sobre las celebraciones de carnaval del sábado", como son la fiesta infantil y la adulta en la Rambla de Méndez Núñez, además de otras actividades al aire libre.

Después de un jueves con unas 200 intervenciones de la Policía Local y los bomberos a causa del viento, la noche ha transcurrido sin incidencias reseñables, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento, el Ayuntamiento de Alicante mantiene las medidas de precaución adoptadas el jueves, como son el cierre de parques y jardines y zonas con arbolado monumental, la suspensión de los carnavales al aire libre de colegios y escuelas infantiles y del desfile carnavalero previsto en Villafranqueza, así como la clausura del circo instalado en la avenida del Doctor Rico y de la actividad de hinchables en el barrio de Rabasa.

Por otro lado, el consistorio ha recordado que las puertas del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) llevan abiertas para personas sin hogar desde las 20.00 horas del jueves y que seguirán hasta mediodía del domingo.