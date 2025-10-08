Alicante suspende los actos del 9 d'Octubre por la previsión de lluvias

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido suspender los actos previstos para celebrar el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, ante la previsión de lluvias que pueden ser intensas durante la mañana de este jueves.

De esta forma, quedan cancelados la Dansà Popular en la Explanada y el concierto de la Banda Sinfónica Municipal en la plaza del Ayuntamiento, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Ante este escenario, el Ayuntamiento recomienda a la ciudadanía que extreme las precauciones y que siga la evolución de la situación meteorológica por los canales oficiales.

Por otra parte, ha anunciado que habilitará el segundo gimnasio del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) desde las 08.00 horas del jueves hasta las 14.00 horas del viernes, donde se ofrecerá servicio de alojamiento, desayuno, comida y cena a las personas usuarias, que recibirán un kit de aseo e higiene personal.