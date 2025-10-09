Alicante suspende el Debate de Estado de la Ciudad y la actividad municipal este viernes ante la alerta roja por lluvias

El Ayuntamiento anula el pago de la ORA para evitar desplazamientos y redoblar la seguridad en la vía pública

ALICANTE, 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alicante ha suspendido toda la actividad municipal este viernes y ha reforzado desde las 14.00 de este jueves todas las medidas de seguridad, prevención y emergencia ante la alerta roja meteorológica por lluvias decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que se iniciará a las 10.00 del viernes.

No obstante, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha adelantado el refuerzo de todas las medidas preventivas a las 14.00 del jueves, tras reunir una hora antes al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), según ha informado el consistorio en un comunicado.

En primera instancia, ya se han reforzado este jueves todos los efectivos de Policía Local y Bomberos, así como el dispositivo de Bienestar Social, que incluye la apertura del Centro de Acogida para personas sin hogar, además del cierre del Castillo de Santa Bárbara, los parques y jardines y la prohibición del baño en las playas del término municipal.

De cara al viernes 10, se suspende toda actividad en instalaciones y servicios municipales, a excepción de los servicios especiales y de emergencia. El Debate sobre el Estado de la Ciudad al próximo lunes a las 11.00 horas, tal y como se ha acordado en la Junta de Portavoces.

Además, se suspenden todas las citas previas programadas, que serán reasignadas de inmediato sin necesidad de una nueva petición. También se cancelan todas las asistencias y atenciones presenciales y se activan todos los servicios que operar en modo remoto o mediante teletrabajo.

En cuanto a las instalaciones públicas municipales, se cierran las bibliotecas, museos, el servicio de atención ciudadana del SAIC, los centros sociales, de mayores y socioculturales y el Castillo de Santa Bárbara, así como las instalaciones y complejos deportivos y parques y jardines. Del mismo modo, se prohíbe el baño en las playas y se cierra la de La Albufereta por su proximidad al barranco.

Por la situación meteorológica, el Teatro Principal de Alicante ha suspendido todas la representaciones programadas este jueves, el viernes y hasta las 20.00 del sábado. En concreto, el espectáculo 'La Ruina' previsto para el 9, 10 y 11 de octubre se aplaza al 5 y 6 de noviembre; mientras que el de 'Sergio Bezos' previsto para el 10 de octubre se aplaza al 4 de enero. No obstante, la institución ha señalado que quien no pueda acudir a las nuevas fechas podrá solicitar la devolución de las entradas.

En la misma línea, el consistorio ha decidido suspender este viernes el cobro del servicio de aparcamiento regulado, conocido como ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento), con el objetivo de evitar desplazamientos y movimientos de vehículos en plena situación de alerta roja meteorológica por lluvias.

"Es una medida dirigida a reforzar la seguridad en la vía pública, a minimizar los desplazamientos en coches particulares y a evitar que el personal controlador de la ORA tenga que estar a pie de calle en esta situación de riesgo meteorológico", ha recalcado el primer edil.

RECOMIENDAN SUSPENDER ACTOS AL AIRE LIBRE

Al mismo tiempo, quedan canceladas todas las licencias municipales concedidas para la celebración de actividades al aire libre o en instalaciones a cubierto y se recomienda la suspensión de toda actividad privada al aire libre, así como las competiciones oficiales o federadas en instalaciones que no sean de titularidad municipal.

Por ello, la Concejalía de Deportes ha habilitado el pabellón de Babel para acoger a los asistentes al festival musical Rocanrola de Área 12 en Rabasa, que también se ha suspendido.

La organización del festival ha lamentado la cancelación del evento y, a través de un comunicado, ha señalado que han intentado "todas las alternativas posibles", pero con la activación de la alerta roja del viernes se ven obligados a suspender el evento por motivos de seguridad y "por responsabilidad con el público, artistas y todo el equipo". Ha avanzado que "en breve" informarán a los asistentes sobre los siguientes pasos para la devolución de las entradas.

El Ayuntamiento ha insistido en recomendar a la población la "máxima prudencia" ante este episodio de inestabilidad causado por la dana Alice y ha aconsejado evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles. Además, he aconsejado el seguimiento de la evolución meteorológica a través de canales oficiales y medios de comunicación.

El Centro de Coordinación Operativa Local permanece activado para poner en marcha "cualquier otra medida complementaria de intervención o emergencia" y realizar un seguimiento de la evolución meteorológica y la alerta roja decretada.