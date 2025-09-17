Alicante tendrá 14 días festivos en 2026

Archivo - Público asistente a una mascletá de les Fogueres de Sant Joan en la ciudad de Alicante - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia y Régimen Interior del Ayuntamiento de Alicante ha ratificado que los festivos locales de 2026 sean el 1 y 6 de enero, el 19 de marzo, el 3, 6 y 16 de abril, el 1 de mayo, el 23 de junio, el 15 de agosto, el 9 y 12 de octubre y el 8 y 25 de diciembre. Esta propuesta será debatida en el pleno de la próxima semana. De esta manera, la ciudad tendrá el año que viene un total de 14 días festivos.

Además, el 24 de junio, día de San Juan, seguirá teniendo la consideración de fiesta autonómica, según el calendario aprobado por el Consell, que tiene en cuenta la resolución de Les Corts sobre la declaración como festividad de las Fogueres de Sant Joan en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

En esta relación no figuran con respecto a este año las celebraciones de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de la Constitución, el 6 de diciembre, al coincidir ambas en domingo el próximo año.