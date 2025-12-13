Alicante termina las 15 viviendas para alquiler joven del Portón en el Casco Antiguo. - ERNESTO CAPARROS

ALICANTE, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alicante termina las 15 viviendas del Portón en el Casco Antiguo e inicia el proceso de selección de inquilinos de hasta 35 años de la bolsa de vivienda con el objetivo de poder entregar las llaves en febrero, ha manifestado el alcalde de la ciudad, Luis Barcala en una visita a esta promoción del Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Alicante, que ha culminado la empresa adjudicataria de las obras, Gestaser Obras y Servicios S.L., por 1.413.398,33 euros.

Barcala ha recorrido el edificio de apartamentos junto al concejal delegado de Vivienda, Carlos de Juan, un inmueble que cuenta con un ascensor que va a ser compartido por los inquilinos con los vecinos del barrio de Santa Cruz que tengan problemas de movilidad y que mejora las condiciones de urbanización del entorno, más de 1.300 metros cuadrados, que comunica las calles Álvarez y San Bartolomé y genera una nueva plaza, ha detallado el consistorio en un comunicado.

El programa residencial contempla 15 viviendas, destinado una de ellas situada en planta baja para vivienda compartida o tutelada para personas con movilidad reducida con capacidad para ocho personas. Está dotada con cuatro dormitorios dobles y una superficie útil de 115 metros cuadrados.

Además, dispone de 14 apartamentos sin compartimentación, de unos 33 metros cuadrados de superficie útil de media, más terraza de unos siete metros cuadrados, siendo dos de ellos accesibles para personas con movilidad reducida. También se dispone de una lavandería y un local comunitario de 64 metros cuadrados. El edificio cuenta con calificación energética B y la empresa constructora se encargará de su mantenimiento los tres próximos años.

Asimismo, Barcala ha explicado que "una vez recepcionada las obras por parte del Ayuntamiento se inicia el proceso de selección de inquilinos de hasta 35 años de edad a través del censo de demandantes del Programa Municipal de Emancipación para Jóvenes con el objetivo de que pueda ser entregadas las llaves, una vez cumplidos todos los requerimientos previos, en febrero, tal y como ha anunciado el alcalde Luis Barcala, con un precio de alquiler mensual de los apartamentos que ronda de media los 120 euros".

Por su parte, Carlos de Juan ha comentado, además, que las obras de la otra promoción para alquiler social de vivienda para emancipación de los jóvenes que tiene en marcha el Patronato en San Gabriel avanzan en los plazos previstos y se prevé su finalización para el próximo verano. Se trata de la reforma del edificio de las antiguas casa de maestros en el barrio de San Gabriel donde se habilitan otros 14 apartamentos y en cuyas obras el Ayuntamiento de Alicante invierte 1.380.637,51 euros.

6.000 VIVIENDAS

"Las políticas de vivienda son una prioridad para el equipo de gobierno de ahí que además de las promociones del Patronato de la Vivienda hemos cedido cinco parcelas para edificar 220 vivienda protegidas dentro del Plan Vive de la Generalitat y estamos promoviendo suelo y nuevos desarrollos con el objetivo de impulsar la construcción de más de 6.000 viviendas, con hasta un 40% de las mismas de protección pública", ha resaltado Barcala.

Y ha agregado: "De ahí que se vayan a crear nuevos barrios como los de Nueva Albufereta y Las Lomas del Garbinet con un millar de viviendas previstas en cada uno e iniciativas que van a venir como el desarrollo del Parque Central con alrededor de 1.500 viviendas más, entre otras".