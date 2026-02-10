Alicante traspasa el título de Capital Española de la Gastronomía a Jerez de la Frontera - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alicante ha traspasado este martes el título de Capital Española de la Gastronomía a Jerez de la Frontera (Cádiz). Estaba previsto que el relevo de la capitalidad se hiciera en Fitur, pero se suspendió por el luto decretado tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Las concejalas de Turismo y Hostelería de la ciudad alicantina, Comercio y Mercados, Ana Poquet y Lidia López, se han desplazado a Jerez para realizar la entrega simbólica. El Salón Noble del Ayuntamiento jerezano ha sido el escenario para llevar a cabo el "traspaso de poderes" a la alcaldesa, María José García-Pelayo.

Poquet, que en primer lugar ha mostrado su "apoyo" a Jerez por estos "días difíciles" por las inundaciones, ha indicado que para Alicante ostentar la capitalidad de la gastronomía ha sido "un antes y un después desde el punto de vista turístico, empresarial y económico, con datos que hablan de 42 millones de euros de impacto directo en gastos de hostelería, hoteles y alojamientos y 25 millones de impacto mediático, muy por encima de las expectativas".

"Ha sido un año espectacular en el que, de la mano del sector, se han llevado a cabo más de 70 actividades en las que han participado más de 40.000 personas entre jornadas gastronómicas, congresos, participación en ferias, talleres, concursos y distintos eventos tanto para profesionales como abiertos a la ciudadanía", han señalado Poquet y López, según detalla el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Por su parte, García-Pelayo ha afirmado que "Jerez es desde ahora el escaparate de la gastronomía española". "Debemos mirar con ambición el título que representamos y por supuesto las obligaciones que requiere", ha apostillado.

Y ha añadido: "Tuvimos confianza y nos lanzamos y ahora tenemos aquí la recompensa trabajando todos juntos de la mano, hablando y escuchando a los restaurantes, a los tabancos, al sector cultural. En definitiva, con los que sienten y aman Jerez y cuando uno construye una candidatura con los que sienten y aman Jerez, eso siempre sale bien".

Al acto también han asistido el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, y el de Capital Española de la Gastronomía, Mariano Palacín.