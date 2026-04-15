Alicante ultima los preparativos para celebrar este jueves la Santa Faz

Archivo - Peregrina de la Santa Faz - JOAQUÍN REINA/EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alicante ultima los preparativos para celebrar este jueves la tradicional romería a la Santa Faz, en el que será el 537 aniversario de la Peregrina. Se trata de una cita destacada en la agenda festiva y cultural de la capital alicantina, en la que previsiblemente harán este recorrido, además de devotos y ciudadanía en general, personalidades del mundo de la política.

Ante este acontecimiento, que el año pasado congregó a más de 350.000 peregrinos solamente por la mañana, según detalló entonces el alcalde Luis Barcala, se ha activado un operativo de seguridad, limpieza y transporte.

El Ayuntamiento de Alicante ha explicado, en un comunicado, que el dispositivo está conformado por más de 1.300 personas: un total de 300 policías locales, distribuidos en distintos turnos, así como cerca de cien voluntarios de Protección Civil, personal del Speis y una dotación de la unidad de drones de los bomberos, a los que se suman 500 agentes más entre la Policia Nacional y la Guardia Civil.

Según el consistorio, más de 50 personas completarán el operativo especial de limpieza y recogida de residuos, al tiempo que habrá más de 140 contenedores distribuidos por el recorrido de la Peregrina, el Caserío y su entorno, así como en la fiesta 0,0 en la Playa de San Juan.

El servicio de transporte hacia el monasterio también se verá reforzado. Desde primera hora de este jueves, se pondrá en marcha un servicio de autobús lanzadera especial entre la Puerta del Mar y el caserío y se reforzarán las líneas de autobuses.

Las primeras muestras de la Peregrina, 537 años después del denominado Milagro de la Lágrima, han comenzado a apreciarse a primera hora de este miércoles, cuando operarios Parques y Jardines han comenzado a depositar en el zaguán de la Casa Consistorial las tradicionales cañas de romero. Un total de 15.000 se repartirán este jueves a partir de las 07.00 horas entre la Plaza del Ayuntamiento y el claustro de la Concatedral de San Nicolás.

Este mismo miércoles por la tarde comenzarán a colocarse los tapices florales situados en las calles Miguel Soler, San Nicolás, Mayor y Villavieja, en el Casco Antiguo de Alicante. También en el Caserío, en la calle Alberola Canterac, la que conduce a la plaza de Luis Foglietti, donde este jueves se oficiará la ceremonia religiosa, presidida por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

PEREGRINA

La comitiva religiosa, con la Santa Faz, partirá a las 08.00 horas de este jueves desde la Puerta Negra de la Concatedral de San Nicolás, después de una ceremonia religiosa. Al llegar a la avenida de Dénia, a la altura del paso elevado de La Goteta, se unirán los gigantes Nicolauet y Remediets, alusivos a los patronos de Alicante, al son de 'dolçaina' y 'tabalet'.

Asimismo, el Ayuntamiento ha explicado que una nueva "seña de identidad" se apreciará en la 'paraeta' municipal, que se instalará a la altura de la calle Cigueña en la avenida de Dénia. Hay preparados más de 1.200 kilos de rollitos de anís, hechos en hornos de leña, de los que el diez por ciento será sin gluten y otro porcentaje similar para personas diabéticas, elaborados con edulcorante naturales. También habrá 900 litros de mistela para los romeros.

Las concejalas Cristina García y Begoña León serán las encargadas, junto al capellán del monasterio, Miguel Ángel Cremades, de la apertura de la hornacina del camarín, donde se venera a la Santa Faz. Esta ceremonia se realizará siguiendo un protocolo que se remonta al siglo XVI, bajo el reinado de Carlos II. Darán fe de ella la secretaria general del pleno en funciones, Lidia Baeza. y los caballeros síndicos, Salvador de Lacy y José Espadero.

FIESTA 0,0 EN PLAYA DE SAN JUAN

La Santa Faz será portada, bajo palio, por el obispo Munilla hacia la plaza de Luis Foglietti, para presidir una ceremonia religiosa concelebrada y cantada por los integrantes de la Coral Tabaquera. Al término de la eucaristía, y siguiendo el mismo ceremonial, el lienzo será devuelto al camarín.

Juegos, deportes, sorteos, talleres, música y regalos compondrán el conjunto de las actividades de la fiesta 0,0 en la Playa de San Juan, en esta jornada lúdica y sin alcohol. Discurrirá desde las 10.00 de la mañana hasta las 17.00 horas y contará también con un punto violeta, en el que dos agentes de igualdad ofrecerán información y atención ante posibles casos de abusos, acoso o agresiones sexistas.