Una alicantina, entre las personas desaparecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Imagen del accidente ferroviario en Urda (Toledo) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

ALICANTE, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una alicantina figura entre las personas desaparecidas en el accidente de tren registrado este miércoles en Urda (Toledo), según ha indicado el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), durante el pleno celebrado este jueves.

Durante la sesión, que se ha limitado a tratar expedientes de la junta de gobierno, el primer edil ha trasladado en nombre de toda la corporación municipal el apoyo y el respaldo a todas las víctimas y, en particular, a esa familia alicantina, que "vive todavía la incertidumbre" ante la desaparición de una hija, ha señalado.

Del mismo modo, durante este pleno, los concejales Trini Amorós, Carmen Robledillo, Rafa Mas y Manolo Copé, portavoces de PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem, respectivamente, también han lamentado la tragedia ferroviaria.