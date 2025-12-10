Alonso destaca la voluntad de Ortí de estar "muy presente" en cultura y patrimonio: "Vamos a dejarnos la piel"

Archivo - La nueva secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, en imagen de archivo. - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - Archivo

La recientemente nombrada secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha destacado la voluntad de la nueva consellera de Cultura, María del Carmen Ortí, de estar "muy presente" en el sector cultural: "Vamos a dejarnos la piel", ha manifestado.

En estos términos se ha pronunciado este miércoles Alonso durante la presentación en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) de la muestra de la artista Andrea Canepa 'Entre lo profundo y lo distancia' donde ha dejado ver la intención del nuevo equipo de Cultura de "ir uno por uno representando la actividad de todas las instituciones culturales" e ir "atendiendo" a estos sectores.

La secretaria autonómica ha puesto en relieve la voluntad de la conselleria de trasladar "una imagen de que nos importa y preocupa el patrimonio, los museos, la cultura y que vamos a estar atendiendo y dialogando con la sociedad en dar lo mejor de nosotros como administración pero siempre asociados y en colaboración con toda la sociedad civil, con todos los responsables de la cultura de todas las instituciones".

Asimismo, ha indicado que "todas" las instituciones tienen que "ir de la mano dialogando y construyendo juntos, haciendo reflexiones de lo que está funcionando para que siga funcionando, con la máxima ambición".

"Tenemos que tener la máxima ambición por la cultura valenciana, por el patrimonio. Somos una gran tierra, somos una tierra de creadores, somos una tierra en la que siempre la creación y la sensibilidad artística y el amor por la cultura ha sido nuestra seña de identidad", ha reivindicado Alonso y ha añadido que, junto a la Generalitat, los ayuntamientos, los sectores culturales y la sociedad civil hay que tener la "ambición" de "construir juntos una cultura mejor, una cultura que nos llene de orgullo y que nos represente a nivel nacional y a nivel internacional".

Preguntada por si ya ha terminado de configurar su nuevo equipo de trabajo, la secretaria autonómica ha indicado que todavía hay que "esperar un poquito" ya que la consellera acaba de llegar al puesto.

No obstante, ha afirmado que "hay cambios" pero que "la esencia del equipo sigue, porque tiene que seguir". "No podemos pararnos, estamos a cierre de ejercicio y tenemos que cuadrar todo para que todo se tramite. Grandes cambios no hay, pero bueno, hay ajustes que son normales", ha sostenido.

Respecto a las "ambiciones" del nuevo equipo de Cultura, Marta Alonso ha explicado que se van a centrar en observar todo aquello que se ha hecho para que "siga lo que está funcionando" y "poner las bases" para "impulsar" aquellas cosas que requieran "un nuevo impulso".

"En un año y medio yo creo que tenemos margen para poder marcar y comunicar a lo mejor cosas que se han hecho y se desconocen" y "plantear anuncios o estrategias en el plazo que tenemos" para "poder marcar también una estrategia", ha señalado.

Por otra parte, y respecto al IVAM, la secretaria autonómica ha subrayado que lleva este centro "en el corazón" y ha recalcado que cuenta con "una colección que es el orgullo a nivel nacional de todos nosotros".

Además, "hemos tenido la suerte de que Blanca de la Torre eligiera el IVAM para presentar su candidatura y de que el jurado que la eligió fuera por unanimidad", ha celebrado en referencia al proceso de selección que se llevó a cabo para elegir a la directora tras la salida de Nuria Enguita.

En este sentido, Marta Alonso ha aseverado: "Porque sí que nos creemos las buenas prácticas y el Código de buenas prácticas". Ha mostrado su preferencia por trabajar en esta línea "siguiendo lo que marcan las grandes instituciones de la mano también con las otras grandes instituciones del Estado, con el Ministerio y con todas las otras administraciones de la Comunitat Valenciana".

Para Alonso, el proyecto de De la Torre ha iniciado "una nueva etapa para el IVAM con la máxima ambición". La secretaria autonómica, historiadora del Arte, ha recalcado su deseo de que València y toda la Comunitat esté "en la primera liga de los grandes museos y de los grandes espacios culturales".

"Tenemos aquí una potencialidad enorme y una colección ejemplar. Fue el primer instituto que fue referente a nivel nacional, del que muchos otros siguieron el ejemplo y queremos, y esa es la misión de Blanca, de la consellera y mía: seguir siendo un referente nacional e internacional", ha expuesto.