Alonso (Femeval) pide formar a las personas migrantes regularizadas para trabajar "lo antes posible" en el metal

El nuevo presidente de Femeval, Francisco Alonso Gimeno, durante un desayuno informativo, a 30 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Francisco Alonso, ha situado la falta de mano de obra como uno de los principales problemas del sector y, preguntado por la regularización extraordinaria de población migrante, ha pedido que el Estado destine recursos para formar a las personas que se acojan a este proceso, de forma que puedan trabajar en empresas "lo antes posible".

Alonso ha ofrecido este jueves un desayuno informativo con motivo de su reciente nombramiento, acompañado por la secretaria general de Femeval, Empar Martínez; el vicepresidente primero,

Fernando Gastaldo; el vicepresidente segundo, Enrique Ruiz, y el vicepresidente tercero, José Luis Beltrán.

Durante este encuentro, Alonso ha expuesto su hoja de ruta y la situación del sector, que abarca desde empresas de industrias como el automóvil hasta los ascensores, pasando por instaladores de suministros eléctricos y talleres de reparación.

Así, el presidente de Femeval ha situado la captación y formación de talento entre los pilares de su proyecto, ya que "todos los sectores tienen necesidad de profesionales cualficiados con características distintas, depende del sector". En este marco, ha destacado la puesta en marcha en 2027 de LaMet, el nuevo centro de cualificación profesional que Femeval abrirá en Picanya, y que quieren que sea un espacio "abierto a todos los sectores" que puedan necesitarlo.

Preguntado por el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno y por el peso de la población migrante en el sector, Alonso ha subrayado que el metal necesita "gente que esté cualificada, que habrá que darle unas formaciones para que pueda lo antes posible estar en las empresas".

"Si tenemos muchísima gente que está ya con papeles y que puede trabajar y no trabaja, al final va a ser un coste para todos nosotros. Y si encima tenemos la necesidad, tenemos que hacer una cosa intermedia que es formar a esas personas para que lo antes posible puedan estar trabajando en las empresas", ha remarcado.

Alonso ha insistido en que hay "un montón de puestos sin poder cubrir" en las empresas a pesar de que también hay mucha pobñación que está en paro porque "no cumplen los requisitos" que necesita el tejido económico. Entre las personas que se han acogido al proceso de regularización extraordinario "puede haber gente que tenga formación, pero habrá mucha gente que no", ha indicado.

En este marco, ha apuntado que "ya se está hablando de proyectos de formación y que "hay un dinero que es finalista que pagamos las empresas para que se dé formación, que lo tiene el Estado y que no lo está dedicando a eso". "Queremos que se dedique para dar formación a esas personas para que lo antes posible puedan estar trabajando en estas empresas", ha reivindicado.

Desde Femeval han destacado que la asociación empresarial valenciana ha firmado convenios en los últimos años con diferentes entidades sociales como Cruz Roja para facilitar el acceso a formación a diferentes colectivos vulnerables.

"LOS ALUMNOS DE FP NOS LOS RIFAMOS"

La federación metalúrgica cree que la FP "no da abasto de nutrir de personal a las empresas". "Los alumnos que tienen que hacer las prácticas en FP, casi que nos los rifamos entre todos porque hay muy pocos", ha señalado, y ha insistido en el valor estratégico del centro de LaMet "para la competitividad de las empresas y en muchas ocasiones, para la continuidad de las mismas porque hay un problema de relevo generacional importantísimo".

La diferencia con otros sectores, ha remarcado, es que en el caso del metal no solo se necesita que el personal tenga cualificación sino también certificaciones homologadas.

Respecto al tipo de formación que se necesita, Alonso ha explicado que el sector del metal representado por Femeval es "tan diverso" que "toca casi todo". Así, se necesitan diferentes perfiles en el comercio, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de incendios o las de ascensores, y cada una requiere una acreditación. Algunos ámbitos profesionales como el de la electricidad requieren una FP y otros un certificado profesional.

PROFESIONES DE "FUTURO" Y A PRUEBA DE IA

El nuevo presidente de Femeval ha afirmado que "el 90 y tantos por ciento de las personas que se forman" de la mano del sector "se coloca" en una empresa, pero el problemas es que en muchas ocasiones las personas "no ven el futuro que tiene el metal".

"En el metal hay futuro y no nos vale el que no quiera estudiar. Necesidamos gente capacitada. Estamos en un sector bueno y esperamos que, con el proyecto LaMet, atraigamos a la gente porque no es fácil", ha agregado.

Además, Alonso ha recalcado que las del metal "son profesiones que la IA no va a hacer desaparecer". "A nosotros nos ayuda mucho (la IA) porque en el mantenimiento de maquinaria nos va a dar mucha información, pero lo que es ir a poner el tubo, ir a solucionar un problema, a colocar el cable o a ver el contador de tal sitio, o tienes una persona cualificada para ir o no vas a verlo".

A pesar de todo ello, la patronal del metal ha advertido que existe una "distancia" entre la formación y la "vida real", por la que muchas empresas tienen que "volver a formar" a los jóvenes que llegan de la FP. Así, ha advertido que se debe "apostar por la tecnología del futuro, no por la tecnología de hace 40 años".

PIDE A LAS ADMINISTRACIONES MÁS SEGURIDAD Y AGILIDAD

Además del talento, Francisco Alonso ha situado como otro de los pilares de su proyecto en Femeval "la defensa de las empresas", desde su acompañamiento en procesos como la digitalización hasta en la reinvindicación de sus necesidades ante las administraciones. Todo ello desde la "lealtad institucional", ha asegurado, y ha añadido: "Vamos a hablar con todas las instituciones, nos da igual el partido que sea, para reivindicar en lo que no se nos hace caso".

Preguntado al respecto, ha señalado que hay una "lista muy grande" de peticiones y se ha referido a la necesidad de contar con mayor "seguridad jurídica" y agilidad en los trámites, ya que los plazos demasiado largos hacen que "se encarezcan los proyectos y pueden hacer que no sean viables" las inversiones.

IMPACTO DEL CONFLICTO DE ORIENTE MEDIO

Asimismo, sobre las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, el presidente de Femeval ha recordado que la industria metalúrgica es muy intensiva en consumo de energía o de gasóleo en el caso del transporte para los servicios, por lo que la situación afecta a la "competitividad" del sector.

"Agradecemos las medidas que se han tomado para que no castigue tanto, pero necesitamos que se extiendan en el tiempo porque vemos que el conflicto se está alargando", ha señalado, antes de mostrar su preocupación por la posible inflación y consecuentes subidas de tipos de interés. Alonso ha señalado que las pymes lo tienen "bastante complicado" para hacer frente a un aumento de sus costes.

Femeval ha reclamado a las administraciones autonómica y central "ambición y, sobre todo, un horizonte temporal no tan del momento, sino mas estructural".

Otro de los focos en el mandato de Alonso será poner en valor la servindustria, que abarca a las empresas de servicios dentro del metal, y que con las nuevas legislaciones en materia energética o de digitalización, está ganando más peso y tiene unas "necesidades distintas de formación". Así, ha subrayado el carácter esencial de servicios como la fontanería o las instalaciones eléctrica, que quedó patente en la dana.