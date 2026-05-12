Los alquileres en la Comunitat Valenciana se encarecen un 9% en un año respecto a abril de 2025

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VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en Comunitat Valenciana ha subido un 1% en su variación mensual y un 9% en su variación interanual, hasta llegar a una media en abril de 2026 de 14,61 euros por metro cuadrado al mes. Es la quinta comunidad autónoma donde más se ha encarecido los alquileres respecto a abril de 2025, según el índice inmobiliario de Fotocasa.

Por provincias, en las tres de la Comunitat ha ascendido el precio de la vivienda en alquiler en un año: Alicante (+9,7%), Castellón (+8,6%) y Valencia (+8,2%). Valencia está en cabeza en el precio, con 15,92 euros/m2 al mes, seguida de Alicante (13,43) y Castellón (10,31).

En las capitales de provincia, el precio de los alquileres ha subido tanto en Alicante (+8,1%) como en Castelló de la Plana (+7,4%) y València (+7,4%). València se sitúa como la capital más cara (16,99 euros/m2 al mes), por delante de Alicante (14,65) y Castelló de la Plana (10,13).

En el 78% de los 46 municipios de la Comunitat analizados el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año pasado. Lideran el incremento interanual Dénia (+33,9%), Gandia (+29,4%), Moncada (+24,7%), Xàbia (+24,4%), Guardamar del Segura (+24,2%), Vila-real (+22,8%), Alcoi (+22,6%), Pilar de la Horadada (+21%), Orihuela (+20,1%), Sagunt (+19,5%), Elx (+16%), Aldaia (+15,9%), Altea (+12,8%), Catarroja (+11%) y Oliva (+10,6%).

MAYORES BAJADAS EN BENICÀSSIM Y NOVELDA

En el otro lado, las localidades valencianas con los mayores descensos del precio de los alquileres en un año son Benicàssim (-18,8%), Novelda (-15,1%), Borriana (-12%), Vinaròs (-7,9%), Canet d'en Berenguer (-5,5%), Calp (-5,5%), Finestrat (-3,3%), Santa Pola (-2,5%), La Vila Joiosa (-0,4%) y Burjassot (-0,1%).

En precio, 11 de los 67 municipios analizados sobrepasan los 15 euros por metro cuadrado al mes: Massanassa (18,44), Benidorm (17,57), Xàbia (17,38), Alboraya (17,35), València (16,99), Finestrat (16,5), Pilar de la Horadada (16,33), L'Alfàs del Pi (16,04), El Campello (15,58), Dénia (15,38) y El Puig de Santa Maria (15,17). Es más económico en Villena (5,7), Novelda (6,48), Borriana (6,7) y Xixona (6,85).

"La Comunitat Valenciana continúa mostrando un dinamismo muy elevado en los precios del alquiler. Aunque la región sigue registrando una de las subidas más intensas de España, empezamos a observar señales de que el mercado se acerca a su límite. Este crecimiento, aunque todavía cercano a los dos dígitos, tiende a moderarse paulatinamente debido a que la capacidad máxima de pago de los inquilinos ya no permite absorber incrementos tan agresivos. Con una oferta que no logra satisfacer la demanda creciente, el agotamiento financiero de los hogares valencianos es ahora el principal freno a un ritmo de subidas que ha sido constante en los últimos años", afirma la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

A nivel estatal, en 15 de las 17 comunidades se ha incrementado el precio interanual de los alquileres en abril. De mayor a menor, La Rioja (+14,2%), Castilla-La Mancha (+13,4%), Asturias (+11,1%), Región de Murcia (+9,7%), Comunitat Valenciana (+9%), Canarias (+8,2%), Castilla y León (+7,5%), Baleares (+7,4%), Extremadura (+7,3%), Andalucía (+7,1%), Aragón (+6%), Galicia (+6%), Euskadi (+4,8%), Madrid (+3,6%) y Cantabria (+3,3%). Por contra, el precio se ha reducido en Navarra (-1%) y Catalunya (-3,3%).

Cinco comunidades tienen precios superiores a 15 euros/m2 al mes: Madrid (21,87), Baleares (19,32), Catalunya (18,38), Euskadi (17,42) y Canarias (15,92). Les siguen Comunitat Valenciana (14,61), Cantabria (13,46), Andalucía (12,36), Navarra (12,28), Asturias (12,09), Aragón (11,45), Región de Murcia (10,64), Galicia (10,61), Castilla y León (10,13), La Rioja (10,04), Castilla-La Mancha (8,89) y Extremadura (7,61).