Altea y Redeia colaboran en "ampliar" fondeos ecológicos en la bahía y "reforzar" la protección de posidonia

ALICANTE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Altea (Alicante) y Redeia han firmado este miércoles un convenio de colaboración por el que la matriz de Red Eléctrica financiará la instalación de 15 puntos de fondeo ecológico para embarcaciones, así como dos boyas adicionales destinadas a empresas de buceo deportivo y dos puntos informativos de prohibición. Esta sinergia persigue "ampliar" los fondeos ecológicos en la bahía y "reforzar" la protección de la posidonia.

Estos anclajes "de bajo impacto" y biotopos artificiales se instalarán en zonas de arenal en la bahía del municipio, una actuación que "permitirá aumentar en más del doble el número de amarres disponibles y garantizará un uso más sostenible del litoral".

La iniciativa forma parte de la estrategia de impacto integral de la compañía y su proyecto Bosque Marino de Redeia, que "promueve la conservación y restauración de ecosistemas marinos a 2030", según ha informado la entidad en un comunicado.

El acuerdo, al que la compañía destina cerca de 90.000 euros, ha sido suscrito por la delegada de la compañía en la región este, Maite Vela, y el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente de Altea, José Orozco.

Asimismo, Redeia ha señalado que la posidonia presente en la zona es "clave" para la salud del lecho marino, al acoger una "ingente" cantidad de seres vivos, además de ser un "importante" reservorio de CO2. También ha indicado que "uno de los problemas a los que se enfrenta es la presencia de embarcaciones de recreo que utilizan sus propios sistemas de fondeo o anclas que posan sobre el lecho marino".

En este sentido, hay instalados once fondeos con boya en la zona de la Illeta de l'Olla, que se ampliarán a 21 con la nueva instalación, además de otros cuatro junto a la punta del Mascarat. De esta manera, la bahía de Altea superará la treintena de amarres ecológicos, con 21 boyas de fondeo libre en la Illeta de l'Olla, nueve en la zona del Mascarat, instalando cinco más de las cuatro existentes, dos boyas "de uso exclusivo" para empresas de buceo deportivo autorizadas en el Morro de Toix y otras dos informativas de prohibición de fondeo en las calas de la Barreta y del Corb.

Por su parte, Orozco ha destacado que "este convenio refuerza la línea de trabajo emprendida por el Ayuntamiento en los últimos años, con la que ha logrado una importante ampliación de la concesión demanial para la instalación de fondeos ecológicos en la bahía".

En la misma línea, el edil ha indicado que de los 39.000 metros cuadrados obtenidos en 2018 se pasará a 66.000 tras la resolución reciente de la Dirección General de la Costa y el Mar. El concejal también ha subrayado que "la posidonia oceánica, presente en estas aguas, constituye un ecosistema clave para la biodiversidad marina" y ha asegurado que "la implantación de boyas ecológicas contribuye a reducir este impacto y ofrece al sector náutico alternativas seguras y respetuosas con el entorno".

"GENERACIÓN DE VALOR COMPARTIDO"

Por otro lado, Vela ha recalcado que el acuerdo "se enmarca en el firme compromiso de Redeia de promover la generación de valor compartido para el desarrollo social y el bienestar en los territorios en los que opera".

El Bosque Marino es una iniciativa "estratégica" de Redeia para "la conservación de los hábitats marinos de mayor valor ecológico a través de restauración activa y pasiva realizadas con validación científica y acompañadas de acciones de educación y divulgación ambiental".