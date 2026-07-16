Un alto cargo del Consell dice a la jueza de dana que Pradas era "proactiva" en la primera parte de Cecopi y luego caos

Archivo - Obras de emergencia para la reconstrucción de los puentes de la A-7 sobre el barranco del Poyo, a 30 de abril de 2025, en Quart de Poblet, Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos puentes fueron dañados tras la Dana del 29 de octubre en Va - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ignacio Grande, secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales durante la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la riada que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, era "proactiva" en la primera parte del Cecopi y luego ya fue todo "caótico", a partir de las 19.30 horas.

Grande se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de Catarroja que investiga la dana, procedimiento en el que hay dos investigados: Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

El testigo ha explicado que el día de la dana se conectó al Cecopi sobre las 17 horas, pese a que no tenía obligación, y fue informando a su entonces superior Susana Camarero.

La primera parte del Cecopi, ha concretado, se estuvo hablando de Utiel hasta que hubo un "punto de inflexión" en el que se trató Forata. Esto ocurrió cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) alertó del posible colapso.

En ese momento, ha dicho, la reunión se "desordenó más" y se habló de evacuación. Ha comentado que no oyó nada de ningún mensaje de Es Alert pero también ha matizado que estaba haciendo y recibiendo llamadas.

Ha comentado que se anunció un receso de 15 minutos sobre las 18 horas y, sin embargo, se retomó la reunión a las 19.11 horas. Entonces se habló de la posibilidad de confinar a la provincia y se generó "tensión" en el Cecopi, ha descrito. Fue "caótico", ha señalado. Preguntado por el motivo por el que finalmente no se indicó el confinamiento en el mensaje, ha dicho que no lo escuchó.

Ha señalado que Pradas se interesó por cómo se podía hacer el confinamiento y mostró sus dudas pero no recuerda el motivo por el que se descartó hacer esta medida.