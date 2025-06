Alumnado del IES Font de Sant Lluís plasma en un mural la "catástrofe" de la dana para que "nunca se olvide lo que pasó"

VALÈNCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes de 1º de Bachillerato Artístico del IES Font de Sant Lluís (València) han plasmado en un mural de grandes dimensiones, ubicado en la entrada del centro educativo, el "caos" que dejó la "catástrofe" de la dana del pasado 29 de octubre con el objetivo de que "nunca se olvide lo que pasó" aquel día.

En estos términos se ha expresado en declaraciones a los medios este lunes uno de los participantes en este proyecto Víctor Taberner, quien ha destacado que su "intención" era "plasmar el sufrimiento de todos los ciudadanos del sur de Valencia".

El alumno de este centro educativo ha explicado que la idea inicial de este proyecto era "tratar el machismo y los derechos laborales". "Una vez ocurrió la dana estuvimos todos de acuerdo en que este era el tema que, sin duda, teníamos que tratar", ha apuntado.

Taberner ha detallado que el dibujo "representa el caos que dejó esta catástrofe y como, sobre todo, fue el pueblo el que ayudó": "Todos nos ayudamos entre nosotros para salir de eso".

"Hemos querido representar también la imagen de la iglesia de San Miguel de Catarroja después de los hechos" para reflejar "cómo se ha podido volver a la normalidad", ha apuntado.

Por su parte, la directora del IES Font de Sant Lluís, Laura Julià, ha afirmado que desde el centro consideran que las situaciones de aprendizaje "no se hacen entre cuatro paredes blancas, sino que los alumnos se tienen que encontrar en la realidad del mundo que les rodea".

Julià ha detallado que este proyecto se lleva a cabo todos los años: "Los departamentos de Plástica organizan un proyecto para llevarlo a cabo durante el año y en este caso, al pasar el tema de la dana, pues es el protagonista central".

Además, ha puesto en valor que todo el estudiantado ha estado "implicado", pues, "cuando surgió el tema, se trabajó con los alumnos porque quedaron realmente impresionados". "El tema de esta tragedia les llevó realmente a valorar muchas cosas. Entonces decidieron utilizar su capacidad artística para mostrar un poco nuestra solidaridad y nuestras aportaciones", ha agregado.

"QUE NO VUELVA A PASAR"

Por su parte, Toñi García, miembro de la Asociación de Víctimas de la DANA 29 de octubre 2024, quien sufrió la muerte de su marido y su hija, de 63 y 24 años, respectivamente, ha agradecido a todo el alumnado este mural "tan representativo" para que la juventud "no olvide lo sucedido" y "esto no vuelva a pasar en un futuro". "Me siento muy agradecida hacia ellos y a toda la sociedad que nos apoya", ha subrayado.

García ha trasladado el agradecimiento en nombre de su marido e hija porque "les hubiera encantado estar aquí y verse representados por la juventud".

Asimismo, la vicepresidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Carmina Gil, ha agradecido en nombre de la entidad al estudiantado "esta obra que, desde luego, representa todo lo que ocurrió aquel día". "Estamos emocionadas por ver cada homenaje, cada forma de representar esto para que, como dice el mismo mural y como ha dicho Toñi, la memoria no se olvide", ha resaltado.

"Desde luego queremos dar las gracias a toda la juventud porque ellos son la memoria y ellos son los que tienen que hacer que esto no se olvide nunca", ha reiterado, al tiempo que ha defendido que "no pueden cometerse los mismos errores".