Alumnos del IES Ifach de Calp protestan contra la retirada de barracones y exigen solucionar la "masificación"

Protesta de estudiantes del IEs Ifach contra la retirada de aulas prefabricadas. - REMITIDA SINDICAT ESTUDIANTS

ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes del IES Ifach de Calp (Alicante) han iniciado una serie de protestas contra la retirada de las aulas prefabricadas, puesto que, según denuncian, "supondrá una pérdida de espacios esenciales para actividades, como la biblioteca y la sala de usos múltiples, lo cual afectaría negativamente la calidad educativa". Asimismo, el alumnado reclama a la Conselleria de Educación solicionar el problema de "masificación" que sufre el instituto.

Los jóvenes han llevado a cabo una sentada este miércoles y han convocado nuevas acciones los próximos días 11 y 12 de diciembre. Además, la comunidad educativa de este instituto de educación secundaria se está planteando realizar otra sentada el día 15, fecha en que la Conselleria tiene previsto retirar las aulas, avanzan.

Según explica el Sindicat d'Estudiants, este IES actualmente dispone de 10 aulas prefabricadas, las cuales 8 se usan como aula docente y son utilizadas tanto por el turno por la mañana como por el de la tarde. Hace un mes, la administración educativa comunicó que retiraría estas aulas el día 15, alegando que ya no son necesarias y que suponen un gasto excesivo.

Sin embargo, recalcan, "el número de alumnos ha disminuido solo en 30 respecto al momento en que se instalaron las aulas --de 1.088 a 1.050 alumnos-- lo que quiere decir que el centro todavía tiene una capacidad muy superior a la que se había planificado inicialmente, cuando se preveía un aforo de 500 alumnos".

La retirada de las prefabricadas, por tanto, "supondría una pérdida de espacios esenciales para actividades como la biblioteca y la sala de usos múltiples, lo cual afectaría negativamente la calidad educativa", sostiene el colectivo estudiantil, que, por otro lado, apunta que estos barracones son una solución "totalmente insuficiente que evidencia la mala gestión del actual gobierno".

"Unas aulas prefabricadas que tendrían que ser temporales y no definitivas, mientras se llevan a cabo obras de ampliación o reforma, cosa que no hemos visto. Pero retirar las prefabricadas en mitad de curso sin ningún tipo de alternativa es paralizar la actividad educativa y cargar al centro con un trabajo de reorganización por una mala gestión de la Conselleria", denuncian.

Por tanto, reclaman mantener las aulas prefabricadas hasta el final del curso 2025-2026 y cuando se "garantice una alternativa para la masificación que el nuestro centro".