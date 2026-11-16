Alumnos de Infantil del CEIP El Saler son reubicados por una "plaga de roedores y cucarachas"

Alumnos de Infantil del CEIP El Saler son reubicados ante una "plaga de roedores y cucarachas"- AFA CEIP EL SALER

VALÈNCIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Escolares de Infantil del colegio El Saler ha tenido que ser reubicados en espacios del edificio de Primaria a causa de "una plaga de roedores y cucarachas", según ha informado la Asociación de Familias del Alumnado (AFA).

En un comunicado, el colectivo de madres y padres --que agradece "el esfuerzo del equipo directivo y del personal del centro para velar en todo momento por el bienestar" de los menores-- denuncia la situación del CEIP y remarca que "no es aceptable que niños y niñas de 3 a 5 años tengan que abandonar sus aulas por la dejadez de las administraciones responsables a la hora de garantizar unos espacios saludables y seguros para las criaturas, de lo que son responsables directos".

Desde la AFA señalan que, según les ha trasladado la dirección del centro, el Ayuntamiento de València "dice que actuará de manera inmediata". La escuela, por su parte, ha dado aviso de la situación a Salud Pública, a la Dirección General de Infraestructuras, a Mantenimiento y a Plagas.

Los progenitores relatan que el pasado viernes "ya se taparon los agujeros de las paredes, pero el linóleo tiene muchos más y, según el servicio de control de plagas, si no se tapan todos es muy difícil resolver el problema".

"La solución requiere tiempo (trampas, fumigación, limpieza, desinfección y reparación de todos los agujeros), y la dirección ha dejado claro que el alumnado no volverá al edificio hasta que esté en condiciones. Desde el AFA damos todo nuestro apoyo a esta decisión", aseveran.

Las familias añaden que este cierre "no llega por sorpresa", puesto que los avisos por la presencia de ratones y subrayando la necesidad de tapar agujeros a paredes y baños "no han recibido respuesta a tiempo".

"Y no es el único problema: árboles con riesgo de caída, un baño de Infantil inutilizable, filtraciones por las cubiertas, una puerta de evacuación que no funciona y un centro sin calefacción por caldera desde hace un año. Todas son incidencias de mantenimiento que corresponden en el Ayuntamiento y que hace tiempo que están comunicadas", lamentan. "El problema de fondo --continúan-- es que se ha normalizado que el centro esté en este estado, y esto no lo podemos aceptar".

Además, aseguran que "la Conselleria de Educación acumula impagos pendientes con el centro, y esto dificulta que la escuela pueda afrontar este tipo de problemas".

En este escenario, el AFA exige al Ayuntamiento "una actuación inmediata de desratización y desinsectación, con el sellado de todos los agujeros de paredes, baños y linóleo del edificio de Infantil; una fecha prevista de reapertura, comunicada a las familias; y la solución urgente del resto de incidencias pendientes, empezando por la seguridad y la calefacción". Igualmente, reclaman una reunión con la dirección del centro y el AFA para hacer el seguimiento.

"DEJADEZ"

Desde el Grupo Municipal Compromís per València han achacado la situación a "la dejadez" del equipo de gobierno de PP y Vox y han manifestado que "lo que está pasando en el CEIP El Saler es de una gravedad extrema y demuestra la falta absoluta de gestión y de mantenimiento por parte del gobierno municipal".

"No puede ser que las escuelas públicas de nuestro término municipal estén abandonadas hasta el punto de sufrir cierres por plagas de ratas y cucarachas en las aulas de infantil", censuran.

La formación valencianista recuerda que, tal como ha advertido la comunidad educativa, este cierre "no es un hecho aislado ni inesperado, sino la consecuencia de avisos reiterados que no han sido atendidos a tiempo".

La edil de Compromís Lucía Beamud ha puesto el foco en "el cúmulo de incidencias estructurales y de mantenimiento que arrastra el colegio público de los Pobles del Sud": "Se ha normalizado una dejadez que es inaceptable. Hablamos de un centro que lleva un año sin calefacción por caldera, con un baño de Infantil inutilizable, filtraciones en las cubiertas, árboles con riesgo de caída y una puerta de evacuación que no funciona".

La concejala ha instado al Ayuntamiento a que "actúe de manera inmediata y a la Conselleria de Educación que deje de ahogar a los centros públicos con impagos en los gastos de funcionamiento y de comedor, unos retrasos que impiden a las escuelas hacer frente a su día a día". "Nuestros niños y niñas merecen unas escuelas dignas, saludables y seguras", sentencian desde Compromís per València.

Desde el PSPV, la concejala Maite Ibáñez ha recriminado al consistorio "las condiciones insalubres e insostenibles de los niños, que están conviviendo con ratones y con cucarachas".

"Es gravísimo. Hablamos de niños y niñas de 3 a 5 años, abandonados por el Ayuntamiento de María José Catalá, que no está actuando y que están llevando al centro a una situación gravísima y además no es nuevo. Este centro está demandando una respuesta del Ayuntamiento que no tiene", ha reprochado la representante socialista, que ha exigido "una solución ya".

TRATAMIENTOS DESDE EL PASADO JUEVES

Por su parte, desde el gobierno municipal aseguran que están "actuando desde el momento en que el centro se ha puesto en contacto" para trasladar esta situación. "Se han coordinado desde diferentes servicios y desde el jueves 12 de noviembre se están aplicando tratamientos", subrayan.

Además, desde el Ayuntamiento indican que este lunes se ha desplazado un equipo de aplicadores que ha instalado dispositivos y tratamientos antirroedores y se ha comunicado a la dirección del colegio y al servicio de Educación la situación sanitaria del CEIP y las actuaciones a realizar en los próximos días.

Según avanzan, el próximo miércoles 18, ya que "hay que dejar como mínimo 24 horas para valorar los tratamientos, y "sin perjuicio de seguir al tanto diariamente de la situación", se efectuará nueva inspección y, a partir de ahí, se determinarán las actuaciones que sean necesarias para acabar con la plaga.

"En las jornadas siguientes al miércoles 18 de noviembre, si siguen existiendo vestigios de la plaga, se procederán a realizar todas las inspecciones y tratamientos necesarios para finalizar con la misma", garantizan desde el consistorio.