"Aluvión" solidario para personas con discapacidad: Montse recibe una silla de ruedas tras perder la suya en la DANA

Cocemfe recibe tantos ofrecimientos que cambia su protocolo de recogida: "Está siendo increíble"

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El "aluvión de ofrecimientos" que ha recibido en los dos últimos días la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de Valencia (Cocemfe València) le ha llevado a adaptar su protocolo de recogida de recursos debido a la dificultad de transportar todos los productos hasta las personas afectadas por la DANA con problemas de accesibilidad.

Gracias a estas donaciones, todas las solicitudes de ayuda urgente, como el envío de fármacos o sillas de ruedas, han podido ser atendidas con "agilidad", ha explicado Cocemfe en un comunicado.

La federación habilitó en su sede el pasado lunes un punto de canalización de recursos dirigidos a las personas con discapacidad afectadas por la DANA. La respuesta recibida, según defiende la presidenta de Cocemfe València, María José Martínez, "está siendo increíble".

Una de las personas ayudadas es Montse, vecina de Picanya (Valencia), que ha recibido este mediodía una silla de ruedas eléctrica nueva ante la pérdida de la suya por la DANA.

Después de que Montse solicitase una silla de ruedas en Cocemfe Valencia, la ortopedia Rodem, colaboradora de la entidad, ha donado esta silla. Por otro lado, Álvaro, voluntario llegado desde la Clínica con el Alma de Toledo, ha colaborado en su transporte hasta el municipio en coordinación con Rodem. Esta ortopedia, además, ha ofrecido sus servicios para reparar o reponer material ortoprotésico dañado por la DANA.

LOS PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD DIFICULTAN ENTREGAS

Todo el material recibido en la sede se está cotejando con las peticiones de ayuda de personas con discapacidad a través del teléfono habilitado, el 963 83 77 08, pero los problemas de accesibilidad que persisten en determinadas poblaciones, sumado al peso de algunos de los materiales recibidos, todavía dificultan su entrega.

"Estamos hablando de herramientas como por ejemplo sillas eléctricas que llegan a pesar 80 kilos y no pueden desplazarse por el fango", ha asegurado Rubén Beltrán, técnico de la entidad.

En vistas de la situación, Cocemfe Comunitat Valenciana y Cocemfe València seguirán catalogando y priorizando las propuestas de donaciones recibidas para resolver solicitudes actuales y adelantarse a las posibles necesidades futuras, dado que las cinco asociaciones federadas que cuentan con sedes en las zonas afectadas todavía no han podido acceder a sus respectivas sedes para evaluar los daños.

TIEMPOS DISTINTOS

La presidenta de Cocemfe València ha remarcado que los tiempos de las personas con discapacidad física son distintos: "Nuestras entidades no han podido evaluar posibles daños en sus sedes porque no han podido acceder a causa de su condición de movilidad reducida y de las dificultades de acceso que todavía persisten. Además, algunas de ellas aún no han podido salir de su casa o recuperar las ayudas técnicas perdidas", ha indicado

En este sentido, el presidente de Cocemfe CV, Albert Marin, ha subrayado la necesidad de adaptarse a cada momento porque "es posible que existan necesidades que aún se desconozcan: debemos atender las solicitudes de ayuda de forma concreta y ordenada y adelantarnos a las necesidades que puedan aparecer durante las próximas semanas", ha concluido.