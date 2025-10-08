Amaia actuará en el Roig Arena de València el próximo 31 de mayo

Archivo - La cantante y actriz Amaia en imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amaia recalará el próximo 31 de mayo de 2026 en el Roig Arena de València. Tras el éxito de su último álbum, 'Si abro los ojos no es real', la cantante navarra se subirá al escenario del recinto valenciano para interpretar su repertorio.

Tras un verano cargado de actuaciones en festivales, Amaia anuncia ahora la primera gira de arenas de su carrera. En la actuación en el Roig Arena no faltarán sus temas más recientes, como 'Nanai', 'Tocotó' o 'Tengo un pensamiento'.

La venta general de las entradas del concierto de Amaia será el próximo 15 de octubre a las 13.00 horas en la web www.roigarena.com y en www.amaiaromeroarbizu.com.

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de València, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.