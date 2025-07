Amaia, Lori Meyers, Fangoria y Rusowsky ponen el colofón al 15 aniversario del Low Festival de Benidorm

ALICANTE, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Amaia, Lori Meyers, Fangoria y Rusowsky han puesto el colofón al 15 aniversario del Low Festival, que este 2025 ha reunido a más de 65.000 personas durante tres días en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm (Alicante).

El festival benidormense ya ha desvelado las fechas de su próxima edición, que se desarrollará durante los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto de 2026. Las entradas se pondrán a la venta este martes 29 de julio en la web lowfestival.es, según ha informado la organización del evento en un comunicado.

El domingo arrancó con Native Nomads sobre el escenario. Esta banda formada por músicos de distintas partes del mundo, fue ganadora del certamen Emerge Vibra Mahou, tras el que ha tenido la oportunidad de subirse a las mismas tablas que "grandes nombres" de la escena nacional como Lori Meyers.

Los granadinos pusieron a todos los asistentes "a corear sin descanso" su "extensa colección" de himnos, que incluye temas como 'Luces de neón', 'Mi realidad'. Su espectáculo culminó con un "incombustible" Noni que saltó a cantar entre el público.

"Arrasó" también la fiesta hedonista de "esas dos leyendas" que son Alaska y Nacho Canut. "Y es que Fangoria es una auténtica máquina de directo, no hay fiesta en la que no suene alguno de sus 'hits' y este aniversario no iba a ser menos: sus conciertos en el Low son ya tradición, siendo esta su sexta visita al festival", ha apuntado la organización.

Dorian cerró el escenario presentando su trabajo 'Futuros imposibles' y repasando ese "amplio repertorio" que ha consagrado a lo largo de sus más de dos décadas de carrera. Horas antes, "la dulzura" de Amaia "enamoró" a todos en el escenario. La navarra "se ganó el cariño de los fans con su autenticidad, su inimitable voz, su talento al arpa o al piano y esas canciones perfectas de su corta pero impoluta trayectoria", como son 'El encuentro', 'M.A.P.S.', 'Yamaguchi' o su "personalísima versión" de 'Santos que yo te pinté' de Los Planetas.

Tras ella, llegó otro de los "artistas del momento", Rusowsky, "que viene de triunfar internacionalmente con su magnífico Tiny Desk". El productor y cantante madrileño "tiene una maestría como pocos", según los organizadores, y títulos como 'BBY ROMEO' o 'malibU' "desataron la locura entre su fiel masa de fans".

Poco después, Miss Caffeina hizo gala de ese 'pop-rock' "fresco y desenfadado que tantas alegrías les ha traído en sus más de diez años de carrera", liderada por temas como 'Para toda la vida' o ese "himno generacional" que es 'Mira cómo vuelo'.

Además, "la explosión de electrónica y ritmos latinos" de Delaporte "no defraudó" y puso el broche de oro "perfecto" a esta decimoquinta edición del Low, "un festival que ya es casa para el dúo".

OTROS ARTISTAS

Los protagonistas de este domingo en el Escenario Radio 3 fueron "la fusión de psicodelia, pop y folclore andaluz" de Vera Fauna, la "garra" de Jordana B; el "puro 'rock' argentino" de Bestia Bebé, la "brutal sacudida 'garage'" de los galeses The Family Battemberg, el "irreverente y siempre divertido" directo de Camellos, la "electrónica experimental con tintes oscuros" de Svsto y la "rave 'pop'" de María Escarmiento.

Por tercera jornada consecutiva, los amantes de las sesiones DJ se dieron cita a los pies del Escenario Jameson con las sesiones 'non stop' de Me DJ, JotaPop, Miss Deep'In, Nando Costa, Dalila y Oro Jondo. "Todos aquellos que no han asistido presencialmente, han disfrutado igualmente de los conciertos desde sus casas gracias a la ya tradicional retransmisión en directo de Radio 3", ha apuntado la organización.

Entre actuación y actuación, los 'lowers' han podido comprar en los puestos de la zona 'market', pasar por el estand de maquillaje de Jameson o crear sus camisetas personalizadas de 'merchandising' del festival.