Amenábar, Sánchez-Verdú y Eva Gancedo abordan la relación entre música y cine en el congreso de La Mostra de València

VALÈNCIA, 3 Oct.

Especialistas, músicos, compositores y cineastas, como Alejandor Amenábar, José María Sánchez-Verdú, Eva Gancedo o Jaume Radigales, abordarán la relación entre la música y el cine en diferentes ponencias, conciertos y proyecciones en el Congreso Internacional de Música de Cine de La Mostra de València.

Los detalles de la undécima edición del evento --que comenzó en los años 90 y se retomó el pasado año-- han sido presentados este viernes por el director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet, la subdirectora de Música, Nieves Pascual, y el compositor Voro García.

El Congreso Internacional de Música de Cine, que se enmarca en el 40 aniversario de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre en la Sala Rodrigo del Palau de la Música de València.

Al respecto, Pascual ha resaltado la "simbiosis" entre la música y el cine, que "nació sin sonido y necesitó de la música para llegar a los espectadores". Tras retomar el congreso el pasado año, están manteniendo un formato pequeño para "ser prudentes", pero ha augurado que "poco a poco irá adquiriendo dimensiones más grandes".

No obstante, en esta edición se ha programado una conjunción de proyecciones, de charlas y de actividades que "ponen todas énfasis en esta vinculación entre las dos artes".

Las actividades arrancarán el 30 de octubre, aprovechando el concierto programado ese día de la Orquesta de València, dirigida por Álvaro Albiach y con la pianista Alba Ventura como solista, y compuesto por el concierto número 9 de Mozart y la sinfonía número 8 de Shostakóvich.

Previamente, Jaume Radigales, profesor en la Universidad Blanquerna en Barcelona, ofrecerá una conferencia donde explorará cómo Mozart y Shostakóvich han pasado de la sala de conciertos a la gran pantalla --pese a que las dos obras que se interpretarán en el concierto "no han formado parte de bandas sonoras"--.

El viernes 31 de octubre se mantendrá el formato de charla y concierto y será el turno de José María Sánchez-Verdú, compositor en residencia del Palau de la Música en esta temporada, quien abordará la relación entre la nueva creación musical y el cine mudo.

ALUMNADO DEL CONSERVATORIO

A continuación, el grupo Antara --con alumnado de Interpretación del Conservatorio Superior de Música de València que interpretarán piezas del estudiantado de Composición del mismo centro-- acompañará en directo la proyección de diferentes cortometrajes, mediante la composición de música para cine mudo, la interpretación de una pieza ya escrita y la composición para el corto seleccionado del Festival Curt Creixent del IVC.

En concreto, Voro García ha detallado que el corto elegido de Curt Creixent ha sido 'Gitano' (Cristian Serrano, 2025), con música del estudiante del Conservatorio Marc Caballé. Asimismo, el clásico elegido para "hacer referencia al cine mudo de principios del siglo pasado" ha sido 'Colps' (Buster Keaton, 1922), que contará con música del alumno Quim Méndez. Por su lado, la música ya escrita que interpretarán será la del film 'Fait divers' (Claude Autant-Lara, 1923) que compuso el alemán Malte Giesen en 2021.

Al respecto, Pascual ha resaltado que "la vinculación con los jóvenes y los nuevos públicos pasa necesariamente por la formación, y por nuestra estrecha relación con los centros educativos, especialmente superiores". Además, ha enfatizado que para el alumnado es "una oportunidad fantástica de tener una aproximación profesional al hecho musical y cinematográfico real".

CLASE MAGISTRAL DE AMENÁBAR

El último día del congreso, el 1 de noviembre, la compositora Eva Gancedo hablará sobre la creación musical para la imagen, antes de la proyección de 'La aldea maldita' (1930), con música en directo a piano y percusión de Juan Carlos Garvayo y Agustín Diassera.

El broche final lo pondrá la clase magistral (RAE) Palabra de guionista, a cargo del cineasta Alejandro Amenábar, organizada por EDAV con la colaboración de DAMA.

Todas las actividades del congreso serán de entrada libre hasta completar aforo, salvo el concierto inaugural de la Orquesta de València en la Sala Iturbi, con entradas a precios populares de 20, 15 y 10 euros.

"DIGNIFICAR" LOS MEDIOMETRAJES

Por otro lado, la Mostra incorpora la sección competitiva La Cabina, dedicada al mediometraje, para reivindicar y "dignificar" este formato singular como espacio de exploración de nuevas narrativas y miradas del Mediterráneo. Mansanet ha previsto que en próximas ediciones se amplíen los formatos para dar espacio a los cortometrajes y las series.

En esta primera edición dentro de la Mostra, competirán trece películas procedentes de Italia, Argelia, Palestina, Bélgica y Francia, este último con una "destacada presencia" con nueve films (uno de ellos en coproducción). Lucharán por el Premio La Cabina, dotado con 10.000 euros: 5.000 para producción y 5.000 para distribución española de estas películas.

El jurado estará formado por la cineasta turca Banu Sivaci, el programador italiano Riccardo Specchia y el director libanés Pierre Mouzannar. Los títulos seleccionados para esta edición han pasado por festivales "de referencia", como Locarno, Berlín, Rotterdam, Clermont-Ferrand o Brive, y abarcan desde dramas íntimos hasta sátiras políticas, retratos urbanos y fábulas poéticas.

También se ha presentado la sintonía oficial del festival, compuesta por José María Sanchez-Verdú, que "ha querido captar en gran medida el aroma mediterráneo" del certamen, con una instrumentación con dolçainas, panderos o panderetas, y una escala armónica descendente. "Hace referencia a la música folclórica que tanto nos une a los pueblos mediterráneos", ha expresado Pascual.

PROGRAMACIÓN LA CABINA

En cuanto a los títulos seleccionados para La Cabina, se encuentran 'Prekid Vate' (Italia/Alemania/Eslovenia, dirigida por Jakob Krese, 30'), donde Hazira, superviviente de Srebrenica, afronta con resiliencia y humor negro las secuelas de la guerra desde un campo de refugiados en Bosnia; 'ElDorado' (Francia, Anton Bialas, 30'), que muestra la amistad entre un obrero y un artista decadente en un club parisino al borde del cierre; o 'No Man is an Island' (Francia, Khalil Cherti, 47'), donde una mujer siria refugiada en Francia se enfrenta al trauma que marcó su vida.

Por su lado, 'Spare!' (Francia, Jules Cales y Balthazar Ullmann, 32') narra la historia de dos mafiosos torpes que encuentran dinero inesperado; 'Still Playing' (Francia, dirigida por Mohamed Mesbah, 37') se sitúa en Cisjordania, donde un diseñador de videojuegos plasma las tensiones de la vida bajo ocupación; 'Je est une autre', (Argelia/Arabia, Walid Sahraoui, 51') cuenta cómo un librero se adentra en un viaje de encuentros y símbolos a partir de una fotografía rota.

'Comment ça va' (Francia, de Caroline Poggi y Jonathan Vinel, 31') relata cómo un grupo de animales intenta curar los males del mundo en una fábula poética; 'Two People Exchanging Saliva' (Francia, Alexandre Singh y Natalie Musteata, 36') es una sátira sobre amor y represión en una sociedad distópica; 'Un ciel si bas' (Bélgica/Francia, Joachim Michaux, 33') se sitúa en Bruselas de 1989 cuando un joven busca a un amor perdido.

Asimismo, 'Upshot' (Palestina/Italia, dirigida por Maha Haj, 32'), aborda la historia de una pareja en una granja aislada que se enfrenta a una revelación dolorosa sobre su pasado; 'Fanny à la page' (Francia, Raphaëlle Petit-Gille, 34') es un retrato íntimo de una madre soltera; 'Les tremblements' (Francia, David Depesseville, 37') donde tres hermanos afrontan la pérdida de su madre; y 'Temo Re' (Georgia, Turquía, de Anka Gujabidze, 49'), sobre un actor georgiano sumido en la pobreza.