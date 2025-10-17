Amics de l'Òpera entrega su Premio Honorífico al director Francesc Perales

Archivo - Dialogues Des Carmélites - Francis Poulenc Ópera en tres actos. Palau de Les Arts 18 de enero de 2025 - MIGUEL LORENZO-MIKEL PONCE - Archivo

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Rector de Amics de l'Òpera y de les Arts de la Comunitat Valenciana (AOA), que preside Beatriz Traver, ha acordado por unanimidad otorgar su Premio Honorífico al director Francesc Perales Ferre, en reconocimiento a una "trayectoria ejemplar" dedicada a la música y por su magisterio al frente del Cor de la Generalitat Valenciana durante más de tres décadas.

En el transcurso de la gala también se ha rendido un reconocimiento especial a Radio Clásica, emisora de RTVE que celebra este año el 60 aniversario de sus emisiones, por su incansable labor en la difusión de la música, según ha indicado Amics de l'Òpera en un comunicado.

Durante el acto, se han entregado los premios anuales de AOA a los artistas y producciones de la temporada anterior, elegidos por votación de sus asociados. La ópera 'Dialogues des Carmélites' se ha convertido en la gran vencedora de la velada, al obtener varios de los galardones principales.

En concreto, Dialogues des Carmélites se ha hecho con los premios de Producción en su conjunto, el de Director de escena para Robert Carsen, Cantante revelación para Sandra Hamaoui y Cantante del Centre de Perfeccionament, que ha recaído en Laure Fleur.

Por su parte, el galardón de Director musical ha distinguido a James Gaffigan por 'Der Fliegende Holländer', quien también se ha hecho con el de Director musical en Ciclo Sinfónico.

El premio de Soprano ha sido para Lisette Oropesa por Manon Lescaut; el de Mezzosoprano, para Ekaterina Semenchuk por Il Trovatore; Tenor, para Stanislas de Barbeyrac por Der fliegende Holländer; Barítono-bajo, Nicholas Brownlee por Der fliegende Holländer; y el de Solista del Ciclo Lied y Grandes Voces ha galardonado a Joyce DiDonato.

La gala ha contado con la interpretación de fragmentos operísticos y de zarzuela a cargo de las sopranos Holly Brown y Nuada Le Drève, el tenor Filipp Modestov y el barítono Bryan Sala, pertenecientes al Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts y acompañados por el pianista Pablo García-Berlanga.