'Las amistades peligrosas' llega a Sala Russafa en una versión que "conecta" los siglos XVIII y XXI

VALÈNCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala Russafa de València pone en escena, del 29 de enero al 15 de febrero, 'Las amistades peligrosas' en una versión que "conecta el siglo XVIII y el XXI".

Amor, sexo y poder son tres elementos que recorren transversalmente la Historia. Pierre Choderlos escribió sobre ellos en 'Las amistades peligrosas', una novela en formato epistolar publicada en 1872 que ha tenido múltiples vidas y que vuelve a la cartelera valenciana gracias al montaje escénico de alarcón&cornelles.

Dentro de su XV 'Cicle de companyies valencianes' se enmarcan las tres semanas en cartel que va a disfrutar este espectáculo, beneficiario del programa de residencias creativas desarrollado por el teatro desde su inauguración, en 2011.

"Reestrenar en Sala Russafa la obra es el cierre de un ciclo porque, como compañía residente, estuvimos trabajando aquí el proceso creativo para poner en pie el montaje, antes de presentarlo en el Rialto en mayo pasado, con cuatro únicas funciones que agotaron todas las localidades", comenta Jerónimo Cornelles, director y coautor del espectáculo junto a Maribel Bayona.

Ambos trabajaron para llevar a su esencia esta trama de seducciones, traiciones, venganzas personales y juegos de poder que conecta perfectamente con el siglo XXI.

"El libro retrataba a un grupo de personas ociosas que se entretenían los unos a costa de los otros. Pero cuando miras más allá de la superficie, aparecen temas completamente vigentes, como el edadismo, el techo de cristal o la imagen pública", explica en un comunicado Cornelles, que señala que la diferencia que entonces y ahora se aplica a mujeres y hombres a la hora de aceptar relaciones entre parejas de distinta edad, cuando se trata de airear conquistas o de ejercer la influencia sin tapujos.

Uno de los puntos diferenciales de esta nueva versión escénica es que Bayona y Cornelles han creado un desdoblamiento de los personajes. En ocasiones se paran a mirarse a sí mismos, a reflexionar sobre sus acciones, y comparten con el público sus opiniones. Un juego metateatral que no es la única innovación de un montaje con carácter propio.

SONIDOS TECNO

Sonidos tecno en el ambiente sonoro creado por Marina Delicado, una escenografía contemporánea y minimalista a cargo de Luis Crespo, luces flúor en el diseño de iluminación de Pablo Fernández y proyecciones audiovisuales firmadas por Fede Caraduje son algunos de los guiños a la actualidad que lanza una puesta en escena ingeniosa, que utiliza licencias como combinar tejidos contemporáneos, como el látex, el vaquero o la lycra junto a las puntillas y terciopelos en un vestuario creado por Pascual Peris bajo la premisa general del espectáculo: crear un universo híbrido, entre el siglo XVIII y el XIX.

En ese espacio que conecta pasado y presente se mueven la Marquesa de Marteuill y el Vizconde de Valmont, interpretados por Rebeca Valls y Rafa Alarcón, respectivamente. Dos amigos que han cultivado un vínculo especial a base de compartir retos amorosos y confidencias. Marteuill quiere vengarse de una antigua conquista que tuvo la osadía de hacer públicas sus relaciones y que ahora va a contraer matrimonio con Cecile de Volanges, interpretada por Cristina Esteve, una inocente joven.

Por eso propone a Valmont que desflore a la doncella para humillar al futuro esposo. Pero le encuentra entretenido en la conquista de Madame de Tourvel, una mujer devota y casada a quien da vida Maribel Bayona. Entre los cuatro se establecerá un peligroso juego de seducción, manipulación y destrucción que retrata tan bien la maldad como la virtud.

LA FASCINACIÓN POR LA MALDAD

La obra de alarcón&cornelles que Sala Russafa programa hasta el 15 de febrero conecta con la fascinación por la maldad que parece expandirse en los últimos tiempos. Sobre el escenario, las estrategias que utilizan sus protagonistas para canibalizar a otros personajes, usándolos en su propio beneficio, resulta un espectáculo tan repulsivo como atrayente.

Escribiéndose cartas en unos momentos para conectar después por videoconferencia, hablando resueltamente sobre sus pasiones y pulsiones, estimulando los instintos de quienes les rodean, caminando por el filo de un abismo que lo mismo puede llevarlos a la perdición que al éxtasis.

"Tenemos muchas ganas de representar el espectáculo en Sala Russafa porque el tamaño de la sala, la cercanía del patio de butacas es ideal para sentir a los espectadores cerca, queremos aprovechar esa proximidad para incrementar el potencial visual y emocional del espectáculo", afirma Cornelles sobre una puesta en escena muy dinámica, que contó con la mirada externa del reputado director y dramaturgo Andrés Lima.

Tras pasar por la Mostra de Teatre d'Alcoi - Fira d'Arts Escèniques de la Comunitat Valenciana y por el Festival de Teatro Clásico de Peñíscola, el montaje ha sido escogido entre los Destacados de la Creación Escénica Valenciana 2025 por la Red Escénica (Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública).

Ahora regresa a la ciudad asentado, con un elenco al que a partir del 5 de febrero se incorpora Ana Burguet por la sustitución de Rebeca Valls.