El 'Amor compartido' de Cupido llegará a la sala Auditorio Roig Arena en enero

Cupido - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda Cupido recalará el 8 de enero en la sala Auditorio Roig Arena de València con un concierto que formará parte de su gira 'Amor Compartido Tour 26/27' y e el que presentarán los temas de su nuevo disco.

Este nuevo álbum de Cupido, 'Amor Compartido', convierte a colaboración en una forma de composición. A lo largo del disco, Cupido construye un espacio de encuentro entre artistas de México, Chile, Argentina, Puerto Rico, Guatemala, Estados Unidos y España, dando forma a un mapa sentimental donde confluyen escenas, acentos y tradiciones musicales unidas por una misma pregunta: qué ocurre cuando una relación termina, cambia o deja de parecerse a aquello que prometía ser.

Lejos de entender las colaboraciones como simples apariciones especiales, cada artista invitado transforma el lenguaje de Cupido y expande su universo sonoro. El resultado es un disco que viaja con naturalidad entre el bolero contemporáneo, el dream pop, el indie rock mexicano, el trap rioplatense, las baladas de dormitorio o el surf pop romántico, manteniendo siempre intacta la identidad emocional de la banda, explica la organización en un comunicado.

Ese espíritu colectivo encontrará ahora su traducción en un espectáculo pensado para llevar al directo tanto las nuevas canciones como los himnos que han convertido a Cupido en una referencia generacional.

La gira combinará la sensibilidad melancólica que caracteriza al grupo con una producción renovada y un repertorio que recorrerá toda su trayectoria.

Las entradas para el concierto de Cupido ya están a la venta en la web www.roigarena.com