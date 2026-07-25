La Comunitat Valenciana moviliza 60 efectivos para ayudar en la extinción de los incendios de Madrid y Ávila

Bomberos de València se suman al dispositivo autonómico para colaborra en las tareas de extinción de los incendios de Madrid - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana ha movilizado un dispositivo especial integrado por 60 bomberos, junto a seis autobombas, una autobomba nodriza, 20 vehículos ligeros y un vehículo de comunicaciones, para colaborar en las tareas de extinción de los incendios de Madrid y Ávila, según ha informado la Generalitat valenciana.

La Conselleria de Emergencias e Interior ha coordinado este contigente, que lo componen efectivos del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, que ha movilizado tres unidades terrestres con tres autobombas y técnicos de logística. Asimismo, participan personal y vehículos de los Consorcios Provinciales de Bomberos de Alicante y Valencia, de los servicios de bomberos municipales de Alicante y Valencia y de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

Este dispositivo se suma a los recursos movilizados ayer viernes por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, concretamente un avión anfibio, un helicóptero y una unidad helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat, que durante el día de hoy también permanecerán colaborando en las tareas de extinción de la zona.

Al respecto, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha querido agradecer a los servicios de emergencias "su predisposición, su coordinación y su colaboración para poder mandar este dispositivo a Madrid y Ávila" y ha recalcado la necesidad de "que el Gobierno central y las comunidades autónomas colaboremos conjuntamente y podamos, con la mayor celeridad posible, acabar con los incendios forestales que se están produciendo".

Por otra parte, Valderrama ha recordado que, en el caso de la Comunitat Valenciana, "no podemos bajar la guardia" y que continúa activo el nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendios forestales y alertas por temperaturas máximas nivel amarillo en prácticamente toda la franja litoral de las tres provincias.

Por tanto, el conseller ha insistido en que todas las medidas de prevención y todas las recomendaciones siguen activas y vigentes, y se solicita y requiere la máxima colaboración de todas las administraciones y de la ciudadanía para evitar que se produzcan incendios y, sobre todo, asegurar la protección de las personas y el medio ambiente. "Ante cualquier conato de incendio o humo, avisen de inmediato al teléfono de emergencias 1·1·2", ha recalcado.

El convoy, que se ha reunido en Honrubia con el fin de organizar una llegada conjunta y coordinada de todos los efectivos, tiene previsto llegar en el día de hoy al Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en Madrid - Cenicientos.

Por su parte, el concejal de Prevención y Extinción de Incendios, Juan Carlos Caballero, y el oficial de Bomberos de València, Pedro Canales, se han reunido a primera hora de la mañana en Parque Central para despedir a los efectivos que se han sumado a este dispositivo.

En concreto, el Ayuntamiento de València ha movilizado seis bomberos, un cabo, un sargento y un oficial, dos vehículos ligeros y una bomba nodriza pesada con 11.000 litros de agua.

Al respecto, Caballero ha señalado que desde el Ayuntamiento son "conscientes" de cómo los bomberos de Madrid "se volcaron con València en la dana" y estuvieron "en los momentos más complicados" y al respecto ha recalcado: "En estos momentos en los que ellos sufren, en los que varias comunidades autónomas sufren, los bomberos de València quieren también estar con ellos".

Por su parte, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha movilizado cinco bomberos, un cabo, un suboficial, un vehículo BFP ( Bomba Forestal Pesada), y dos vehícules UPC (unidades ligeras de personal i carga), mientras que desde el Consorio Provincial de Alicante se ha aportado una Bomba Rural Pesada (BRP) dotada con un cabo y cuatro Bomberos y un vehículo ligero en el que se desplazan un suboficial, un bombero y un oficial de coordinación.