Ana Ágreda logra una ayuda predoctoral para investigar sobreel cáncer de mama HER2+ cáncer de

La investigadora será dirigida en el Incliva por los doctores Lluch y Cejalvo con la ayuda de Contra el Cáncer en València

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La investigadora Ana Ágreda ha obtenido una ayuda predoctoral de la Asociación Española Contra el Cáncer en València para realizar su tesis doctoral, bajo la dirección de los doctores Ana Lluch y Juan Miguel Cejalvo. De este modo, desarrollará el proyecto sobre el papel de la proteína AXL y del microambiente tumoral como mecanismo de resistencia al tratamiento anti-HER2 en cáncer de mama HER2+.

Ana Ágreda es graduada en Bioquímica y Ciencias Biomédicas y en el Máster de I+D en Biotecnología y Biomedicina por la Universitat de València y tiene más de dos años de experiencia en investigación en biología molecular del cáncer.

Inició su formación en cáncer con el estudio de cáncer colorrectal y posteriormente se especializó en cáncer de mama. En los próximos años realizará sus investigaciones en el laboratorio del Grupo de Investigación en Biología en Cáncer de Mama de Incliva, coordinado por la doctora Lluch y al que pertenece el doctor Cejalvo, ambos oncólogos del Hospital Clínico de València.

El proyecto 'The role of AXL and tumor microenviroment in determing resistance to anti-HER2 agents in HER2 amplified breast cancer models', financiado con 88.000 euros y con una duración de cuatro años, versará sobre el tratamiento del cáncer de mama HER2+ mediante la búsqueda de nuevas dianas o puntos débiles del tumor sobre los que actuar con fármacos.

En concreto, se centrará en una proteína, denominada AXL, que el citado grupo de investigación de Incliva ha confirmado que está involucrada en la resistencia a los tratamientos para este tipo de cáncer, con el objetivo final de desarrollar nuevas terapias con implicación clínica.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer Valencia, Tomás Trénor, y el vicepresidente, el doctor Antonio Llombart, hicieron entrega de esta ayuda predoctoral a Ana Ágreda en el acto celebrado en l'Alcúdia para presentar en el Circuito RunCáncer Valencia, cuya recaudación se destina a financiar este tipo de ayudas.

El Circuito RunCáncer Valencia, que inaugurará su 9º edición el día 26 de marzo con una marcha y una carrera en Paterna, llegará en 2023 a más de cien localidades con un centenar de marchas y doce carreras 100% solidarias.

El cáncer de mama es el tumor maligno que se diagnostica con más frecuencia en las mujeres y es la principal causa de muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo. En los últimos años, la detección precoz y los nuevos tratamientos han contribuido a mejorar el pronóstico de esta enfermedad.

Sin embargo, a pesar de esos avances, alrededor del 10% de los nuevos casos se diagnostican en fase metastásica y aproximadamente entre el 20% y el 30% de las pacientes diagnosticadas en estadios iniciales presentan una recaída con metástasis a distancia, advierten responsables del Incliva en un comunicado.

SELECCIÓN TERAPÉUTICA

El cáncer de mama es una enfermedad heterogénea a nivel molecular, lo que condiciona no solo la probabilidad de recurrencia sino también la selección terapéutica. Actualmente, se clasifica en tres grandes subtipos (luminal, HER2+ y triple negativo). Los tumores que sobreexpresan HER2 suponen entre el 15% y el 20% de las pacientes.

El mayor conocimiento que se ha adquirido sobre la biología molecular de los tumores HER2+ ha permitido el desarrollo de terapias dirigidas contra este receptor (tratamientos anti-HER2), que en los últimos años han contribuido a mejorar de manera notable el pronóstico de esta enfermedad, tanto en estadios iniciales como avanzados. A pesar de ello, alrededor del 30% de las pacientes diagnosticadas de cáncer de mama HER2+ sufren recaídas dando lugar a la enfermedad metastásica.

Por este motivo, es esencial la identificación de nuevas dianas terapéuticas relacionadas con la resistencia a la terapia anti-HER2.

Se han descrito diferentes mecanismos moleculares relacionados con dicha resistencia. Entre ellos, destaca el papel de la transición epitelio-mesenquimatosa y el microambiente tumoral. En este contexto, destaca la sobreexpresión de AXL (un receptor transmembrana tirosina quinasa) como uno de los responsables de la resistencia a la terapia anti-HER2 y lo convierte en un objetivo terapéutico atractivo emergente. Además, se ha confirmado que la inhibición de AXL a nivel génico y farmacológico es capaz de revertir dicha resistencia.