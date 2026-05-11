Ana Bonmatí, nueva delegada territorial del IVC en Alicante - GVA

ALICANTE, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha acordado el nombramiento de Ana Bonmatí Alcántara como nueva delegada territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) en Alicante.

Bonmatí es funcionaria de carrera de la escala Técnica Superior de Gestión Cultural y Patrimonio en la Universitat de València (UV). Con una trayectoria como gestora cultural que se remonta a 2006, la nueva delegada ha desempeñado responsabilidades de primer nivel en el ámbito institucional.

Hasta su nombramiento, ocupaba la jefatura del Servicio de Cultura Universitària de la Universitat de València, etapa en la que destaca la obtención del Sello de Patrimonio Europeo para el Centre Cultural La Nau en marzo de 2026.

Entre las funciones que desempeñará está la de ejecutar las políticas del IVC en su ámbito territorial y llevar a cabo la adecuada gestión de las políticas culturales de acuerdo con las peculiaridades de la provincia. Ejerce, además, como enlace con las direcciones adjuntas y las subdirecciones generales en la organización de las diferentes actividades programadas en Alicante.

La titular de la delegación territorial del IVC en Alicante es responsable de la coordinación del Teatre Arniches y del festival Fresca de Artes Escénicas de Alicante. También le corresponde colaborar en la promoción de políticas de creación de públicos.

Desde el departamento que dirige Carmen Ortí recalcan que Ana Bonmatí cuenta con una "sólida experiencia en la dirección de centros y proyectos culturales". Entre 2016 y 2024 fue directora de Gestión Cultural del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universitat de València, y, anteriormente, entre 2014 y 2016, estuvo al frente del Colegio Mayor Rector Peset, donde impulsó una programación con un "marcado cariz sociocultural y participativo".

MÁSTER DE MEDIACIÓN CULTURAL

Es codirectora del Máster de Mediación Cultural Permea del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana y docente colaboradora en el Máster de Patrimonio Cultural de la UV. En su faceta como impulsora de proyectos innovadores, destaca la creación en 2017 de 'ART I MENT', una iniciativa de intervención social que utiliza la práctica artística como herramienta cognitiva para sectores vulnerables.

Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, su formación se complementa con dos másteres interdisciplinares: uno en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela por la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y otro en Investigación y Tratamiento de Drogodependencias por la UV.

Además de su labor de gestión, cuenta con una vertiente investigadora vinculada a la inclusión y el bienestar a través del patrimonio, habiendo coordinado numerosos catálogos artísticos y proyectos nacionales como el Libro Blanco del Arte, Comunidad y Salud.