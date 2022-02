Ana Torroja, La Casa Azul, Loquillo, Fuel Fandango y Los Zigarros estarán en el ciclo 'Nits de Vivers'

VALÈNCIA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ana Torroja, La Casa Azul, Loquillo, Fuel Fandango o los valencianos Los Zigarros son algunos de los artistas que actuarán en el ciclo 'Nits de Vivers', que volverá a celebrarse el próximo verano en la ciudad de València.

La organización ha avanzado este lunes una parte de la programación, que se desarrollará entre el jueves 28 de julio y el viernes 12 de agosto. El festival ofrecerá espectáculos de diversos géneros.

Así, el público podrá disfrutar con nombres consagrados del panorama musical como Ana Torroja, La Casa Azul o Loquillo. Entre las primeras confirmaciones también destacan Fuel Fandango, Muchachito Bombo Infierno, El Columpio Asesino, Karmento y Cherry & The Ladies, así como el espectáculo This Is Michael en homenaje a Michael Jackson. Además, se debe resaltar la presencia de artistas valencianos como Los Zigarros, Santero y Los Muchachos, Is.Las, Novio Caballo o Ley Dj.

La segunda edición de Nits de Vivers mantiene el propósito de "erigirse como una atractiva propuesta cultural en la capital del Turia, tanto para los habitantes de la ciudad y alrededores como para los turistas que nos visitan en verano", aseguran sus impulsores.

Nits de Vivers --que cuenta con el patrocinio de Amstel y la colaboración de Mediterranew Musix, Rock FM y la Asociación Àmbit-- presenta también an vertiente solidaria mediante la colaboración con el proyecto social de agricultura solidaria e inserción social de personas en situación de vulnerabilidad REBROT.

Se trata de una iniciativa gestionada por la asociación Àmbit con la intención de contribuir al desarrollo de las capacidades de personas en riesgo de exclusión, ofreciendo oportunidades de empleo en el sector de la agricultura social a través de explotaciones agrarias en el barrio de Campanar (València) cedidas por personas colaboradoras. El público de los conciertos podrá colaborar con el proyecto realizando donaciones durante el proceso de compra de las entradas.

FECHAS

El festival se abrirá el jueves 28 de julio con 'El conciertazo Amstel', una propuesta de concierto que surge de la colaboración con Amstel, principal patrocinador del ciclo. El acceso a este espectáculo será con invitaciones, que se pondrán a disposición del público muy pronto.

Los asistentes disfrutarán con los grupos Fuel Fandango, dúo que presentará el EP Romances, donde vuelven a fusionar pop, electrónica, flamenco, ritmos africanos, folk o bossa nova; El Columpio Asesino, una de las bandas más importantes del pop-rock alternativo; y Ley Dj, pinchadiscos valenciana que en sus sesiones mezcla el indie y los ritmos de baile. Un día después será el turno de Santero y Los Muchachos, formación local de rock que pondrá de largo su tercer trabajo discográfico, Royal Cantina. Estarán acompañados por los también valencianos Is.Las, mientras que los discjockeys Fat Gordon y Giorgio Bonetti harán bailar al público a ritmo de rock.

El miércoles 3 de agosto, los Jardines de Viveros acogerán el concierto Corazonadas. Las actuaciones musicales estarán protagonizadas por Ana Torroja, quien rescatará grandes éxitos de Mecano y temas de su trayectoria en solitario, y Karmento, cuya propuesta nace de la canción de autor e incorpora elementos de la copla, el flamenco, la música étnica y las seguidillas manchegas. Otro artista fundamental del panorama musical español, Loquillo, aterrizará en València el jueves 4 para repasar su discografía y, en especial, los temas de su álbum más reciente, El último clásico.

El viernes 5 de agosto, el público podrá bailar con las melodías pegadizas de La Casa Azul, la formación de Guille Milkyway que ha facturado himnos como "La revolución sexual", "Podría ser peor" o "Nunca nadie pudo volar". Esa misma noche actuarán Novio Caballo, grupo castellonense que bebe del rock, el punk y la electrónica. Las guitarras también serán protagonistas el sábado 6 durante el espectáculo Poetas del rock. La banda local Los Zigarros mostrará su potencial en directo como ya lo hicieron en su último lanzamiento, ¿Qué demonios hago yo aquí?. Las encargadas de abrir el escenario de los Jardines de Viveros serán Cherry & The Ladies, amantes del rock'n'roll primigenio.

La noche del jueves 11 de agosto está reservada para los ritmos mestizos de Muchachito Bombo Infierno. El catalán está preparando un nuevo disco y espectáculo bajo la denominación Rumba 'N' Orleans. Por último, Nits de Vivers acogerá el espectáculo This Is Michael el viernes 12. Se trata del homenaje a Michael Jackson con más éxito internacional y cuenta el protagonismo de Lenny Jay, escogido para el papel por la familia del llamado Rey del Pop. Nits de Vivers continuará presentando nuevos artistas y actividades en los próximos días.