Anecoop lanza un programa de relevo generacional dirigido a jóvenes agricultores cooperativistas

ANECOOP LANZA EL PROGRAMA RELEVA DIRIGIDO A JÓVENES AGRICULTORES COOPERATIVISTAS - ANECOOP

VALÈNCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Anecoop, en colaboración con sus cooperativas sociasm ha lanzado un nuevo proyecto dirigido a jóvenes agricultores cooperativistas diseñado para "impulsar el relevo generacional, reforzar la visión empresarial del agricultor y fortalecer el liderazgo cooperativo en las comarcas promoviendo un modelo competitivo, sostenible y generador de oportunidades".

Este miércoles por la mañana ha tenido lugar la Jornada Inaugural del Programa Releva-Incubadora de Empresarios Agrarios Cooperativos. Las instalaciones del Campo de Experiencias La Masía del Doctor de Anecoop en Museros (Valencia) han acogido la celebración de esta presentación .

En los próximos 12 meses se desarrollará el plan piloto en el que participan 15 jóvenes agricultores y agricultoras de las cooperativas de Benaguasil, Cheste, Bugarra, Llíria (Valencia), así como de Univall (que integra a las cooperativas de Llutxent-Otos, La Pobla del Duc y La Llosa de Ranes).

El programa se divide en fases interconectadas, concebidas como "un proceso continuo de aprendizaje formativo y práctico, acción y mejora", ha explicado Anecoop en un comunicado.

Con un acompañamiento técnico integral a los agricultores, Releva se centra en la mayor profesionalización de las explotaciones agrarias; la elaboración y ejecución de un plan de negocio individualizado; la adopción de valores cooperativos y modelos de liderazgo rural; el desarrollo de capacidades empresariales, digitales y financieras y la creación de una comunidad de "agricultores referentes, capaz de inspirar a nuevas generaciones".

La revisión y evaluación durante todas las fases del proyecto permitirá ajustar el proceso y escalar el modelo a otras cooperativas del Grupo Anecoop.

En su intervención, el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, ha animado a los jóvenes agricultores protagonistas de esta iniciativa a aprovechar al máximo esta oportunidad de crecimiento profesional, compromiso con el modelo cooperativo e impulso de la agricultura.

Asimismo, ha destacado que "este innovador programa nos fortalece como comunidad cooperativa y está llamado a convertirse en un referente autonómico en relevo generacional y capacitación empresarial".

Por su parte, el director general del grupo, Joan Mir, ha felicitado a los participantes en el plan piloto por "dar un paso decisivo para garantizar el relevo generacional en el campo valenciano". "Creemos firmemente que la clave está en que los jóvenes agricultores dispongan de herramientas reales para profesionalizar sus explotaciones y afrontar el futuro con una visión empresarial sólida, cambiando completamente la percepción que hasta ahora se tiene de la agricultura", ha dicho.

Los agricultores que van a seguir el programa han estado acompañados este miércoles por la directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Conselleria de Agricultura, Mª Àngels Ramón-Llin; el presidente de Anecoop, Alejandro Monzón y el director general del Grupo, Joan Mir, además de los presidentes, directivos y técnicos de las cooperativas; el comité de dirección de Anecoop junto al equipo de trabajo que ha desarrollado el programa; la agencia Agroa, CEGEA-UPV y otros asesores y colaboradores formativos.