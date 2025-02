Ángel destaca los 1.746 millones "inyectados" a ayuntamientos tras la dana y aboga por "reconstruir y transformar"

El comisionado aboga por dar desde las instituciones una respuesta "común", "sensata" y "tranquila"

VALÈNCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comisionado del Gobierno para la recuperación tras la dana, José María Ángel, ha destacado que el Ejecutivo central "ha inyectado 1.746 millones de euros que ya han cobrado los ayuntamientos", al tiempo que ha elegido tres palabras que, a su parecer, deben marcar la 'hoja de ruta' después de la riada: "reconstruir, rehabilitar, transformar".

Así lo ha manifestado Ángel durante su intervención en la jornada 'DANA 2024; La Ingeniería y Arquitectura puestas al límite', organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos en la Comunidad Valenciana y que se desarrolla este lunes en València.

El comisionado ha subrayado los 1.746 millones de euros que, "desde la semana pasada, los ayuntamientos ya tienen en su tesorería municipal, desde los 201 millones en Paiporta hasta medio millón de euros en Benifaió".

Para la distribución, ah explicado, se han seguido dos parámetros: el primero que se trate de edificios de titularidad municipal y que hayan estado afectados por la dana. También ha hecho alusión a otras partidas dentro de los cerca de 17.000 millones movilizado por el Estado tras la tragedia, como los 500 millones del Ministerio para la Transición Ecológica para el ciclo integral del agua o los 300 del Ministerio de Agricultura.

En cualquier caso, ha recalcado que su intención no es hacer "un ranking de lo que ha hecho el Gobierno de España", puesto que hay que lanzar "una respuesta común". "Necesitamos una respuesta de convivencia sensata, tranquila, ponderada y reflexiva para que los ciudadanos perciban que hay gente que piensa y repiensa para dar las mejores respuestas", ha abundado.

En esta línea, ha recordado que se ha invitado a la Comisión de Expertos al vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la dana, Francisco José Gan Pampols y las decisiones que se adopten serán trasladadas tanto a él como al gobierno de la Comunitat Valenciana "como no podía ser de otra forma".

Asimismo, ha asegurado que en la jornada de hoy le hubiera gustado tener al lado al vicepresidente Gan Pampols, que, aunque estaba previsto, finalmente no ha podido asistir por cuestiones médicas. "Le tengo un grandísimo respeto profesional. Lo conozco hace mucho tiempo. conozco su buen hacer y su buena capacidad", ha aseverado Ángel, que ha abogado por que ambos puedan llevar "un camino paralelo".

"Hoy me hubiera gustado haberlo tenido a mi mano izquierda o derecha, donde se sienta más cómodo, para dirigirse a ustedes. Para dar una respuesta común. Porque seguimos él y yo hablando. El primer día que se incorporó recibió mi llamada, nos vimos en un hotel tomándonos una botella de agua, sobre las ocho de la tarde, y no hemos dejado de hablar", ha relatado Ángel, que, no obstante, ha apostillado que tampoco le va a dar "muchos adjetivos calificativos positivos no sea cosa que le genere algún dolor de cabeza".

"NUESTROS CIUDADANOS SIGUEN VIVIENDO ALLÍ"

Ángel ha invitado también a entidades expertas, como las universidades o los colegios profesionales a participar en al reconstrucción. "Les necesitamos para hacer las reflexiones y, fundamentalmente, porque nuestros ciudadanos y ciudadanas siguen viviendo allí", en las zonas devastadas.

Por otra parte, el comisionado ha comentado que en la respuesta se ha mirado a otras partes de Europa, como las inundaciones de la Baja Renania de 2021, al tener una distribución administrativa similar a la española. Aquí ha señalado que también aquí se ha articulado la acción mediante una empresa pública, en este caso Tragsa.

Respecto al ritmo de la ayuda, Ángel ha rechazado hablar de exceso de burocracia "porque las acciones garantistas sometidas a derecho nos fortalecen como sociedad", pero sí ha admitido: "Cuando nos pilla a nosotros con el 'vuelva usted mañana', pues generamos un hartazgo o un cabreo. Pero es verdad que la estructura normativa lo que pretende es, fundamentalmente, garantizar que los recursos públicos llegan y tienen un buen destino".