Angels invierte en Vinkova para impulsar su crecimiento internacional

Fundadores Vinkova - ANGELS

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vinkova, empresa especializada en el diseño, producción y comercialización de maillots de gimnasia rítmica, ha cerrado una ronda de inversión de 125.000 euros con Angels Capital, la sociedad de inversión de Juan Roig integrada en Marina de Empresas.

La startup española ha experimentado un "sólido" crecimiento desde sus inicios y recientemente ha formado parte del programa de aceleración de Lanzadera, según ha informado Angels en un comunicado.

A lo largo de este recorrido, la compañía se ha consolidado en el ámbito de la gimnasia rítmica, donde ha vestido en varias ocasiones a Almudena Cid y a distintas gimnastas internacionales de la selección española. Además, colabora con la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) y ha impulsado su expansión internacional, con presencia comercial en más de 40 países.

Esta evolución refleja el crecimiento de la compañía y su posicionamiento como una marca especializada en gimnasia rítmica con alcance internacional. "El apoyo de Angels supone un impulso muy importante para Vinkova y nos aporta la confianza y el acompañamiento necesarios para seguir creciendo. Después de nuestra experiencia en Lanzadera, estamos muy ilusionados con esta nueva etapa y con los retos y sueños que tenemos por delante", ha afirmado Xabier Yárnoz, CEO de Vinkova.

"La obsesión por la calidad es lo que diferencia a las empresas que ponen realmente al cliente en el centro. Y eso es precisamente lo que hemos visto en Vinkova", ha señalado Pepe Peris, director general de Angels.

La inversión les permitirá reforzar su capacidad de diseño y personalización, ampliar su oferta de maillots e impulsar su expansión internacional para acelerar su crecimiento y llegar a nuevos mercados.