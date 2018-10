Annette Messager reúne en el IVAM veinte años de un arte "entre lo poético y lo político" en 'Púdico-publico'

Publicado 04/07/2018 15:38:50 CET

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La francesa Annette Messager ha condensado sus últimos 20 años de producción artística en 'Púdico-público', una exposición del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) que a partir de este jueves recorrerá una trayectoria que se mueve "entre lo poético y lo público, lo monumental y lo íntimo, entre la risa y el espanto".

Así lo ha explicado este miércoles el director del museo, José Miguel García Cortés, que además es comisario de la muestra junto a la artista y ha acompañado a Messager en la presentación de la exposición, junto al representante de la Sucesión Julio y Roberta González, Philipe Grimminger; la directora del Instituto Francés de Valencia, Marie-Cécile Le Luec; el agregado cultural de la embajada de Francia en España, Joël Girard y el director de la Red Comercial Valencia y Baleares Banco Sabadell, Juan Merino, en representación de esta entidad financiera que ha apoyado la muestra.

Messager, la primera mujer en recibir el premio del IVAM Julio González en 15 años, conjuga durante sus últimas dos décadas de trabajo un arte con "gran coherencia" que, a pesar de haber cambiado en formas y materiales y de abarcar desde piezas sencillas hasta grandes instalaciones, se caracteriza siempre por una "sólida actitud crítica", por ser "manifiestamente feminista" y por "bucear en la mente humana" para "descubrir sus aspectos más recónditos", ha explicado García.

El resultado es una producción con "sólido carácter de ambigüedad", que recopila el IVAM bajo un título, 'Púdico-público', que "da una leve cuenta del significado de obra" de Annette Messager, con "muchas lecturas" además del carácter sexual que se intuye, ha indicado.

Por un lado, según García, 'público' hace referencia a los "aspectos críticos", el machismo, el papel de la mujer o aspectos de carácter racista y homófobo. Por su parte, 'púdico' alude a "aspectos más mágicos y misteriosos". En este sentido, la propia artista ha resaltado que, tanto en su lengua materna como en el español, "un hombre público es un hombre importante", mientras que "una mujer pública es una prostituta".

PROHIBICIONES, DANZA Y ÚTEROS

Annette Messager ha recorrido distintas piezas que conforman la muestra y ha compartido su lectura. En primer lugar, ha presentado 'Las prohibiciones', una obra que data de 2014 y se compone de diferentes señales de prohibición. La autora ha explicado que se dio cuenta de "todas las que había a su alrededor".

La francesa ha incidido en cómo esto contrasta con la premisa de mayo de 1968 que reivindicaba 'prohibido prohibir'. "Hoy en día, está prohibido hasta envejecer y llegará un día en que esté prohibido morir", ha destacado.

También ha mostrado 'Motion/Emotion', una instalación que pone en movimiento mediante ventiladores a una amalgama de vestidos, objetos de plástico y muñecos. Así, se crea una "danza alegre que es, al mismo tiempo, un baile de fantasmas y macabro".

"Nos recuerda que estamos en esta vida y no dejamos de movernos, pero sabemos cómo vamos a terminar. Cuanto más se envejece, más queremos movernos para luchas contra el destino", ha ilustrado,

Messager ha presentado además su 'Habitación de los úteros', con paredes en las que hay estampadas imágenes de esta parte de la anatomía femenina "que conocemos mal y, por tanto, a la que tenemos miedo". Para la artista, el interior del útero es como un "ramo de flores muy bonito", aunque "peligroso" porque estas pueden ser "venenosas".

Bajo esta perspectiva, ha lamentado que en muchos países el aborto está cuestionado y que "vivimos en una sociedad que tiene miedo y prohíbe todo", especialmente lo relativo al cuerpo. Messager "intenta incidir en el placer corporal" e invita a "hacer lo que queramos con nuestros cuerpos". "Yo soy mi propia mujer", ha afirmado.

COSTURERAS Y MUNDOS SUBMARINOS

'Púdico-público' incluye además el 'Homenaje a las costureras' una obra más sencilla elaborada con cinta métrica, o 'Sous-vent' (Sotavento), que establece un juego de palabras con 'Suivant' (A menudo). Esta última es la instalación de mayor tamaño, que bebe de una oscuridad y del movimiento del aire.

La artista ha mostrado cómo un gran velo negro se levanta y se agita, para dejar entrever "elementos diversos que muestran mundos submarinos", entre anillos, animales de peluche, joyas o formas anatómicas, para "jugar al contraste entre la condición monumental y el elemento íntimo".

PELUCHES, LÁPICES, LANAS Y COJINES

La artista se apropia en sus instalaciones de elementos como lápices, peluches o cojines y tejidos como lanas, telas o cuerdas vinculados con lo femenino, lo que la ha situado en planteamientos feministas, una etiqueta que la propia Annette Messager rechaza. "No me gustan las exposiciones de mujeres artistas, evito participar porque es como si nos metieran en un nuevo gueto. Yo quiero exponer con buenos artistas, ya sean hombres o mujeres, o transexuales no me gustan las categorías", afirma tajante.

Anette Messager ha manifestado que hay más prohibiciones hoy en día que hace 20 años, en el momento en que creó algunas de las obras que recoge el IVAM: "Tenemos mucho más miedo de todo, nos reprimimos a nosotros mismos". A su juicio, hay "menos libertad que hace 20 años, pero el arte sigue siendo un acto de libertad".

Las obras de la exposición generan habitaciones y grupos temáticos en un recorrido que evita la linealidad, "pasando de las obras más abigarradas a las más sencillas", ha comentado el director y comisario de la muestra.

La artista conversará este jueves, a las 19 horas, con la crítica de arte Élisabeth Lebobici. Una hora después, recibirá el Premio Julio González de manos del conseller de Cultura, Vicent Marzà, antes de inaugurar oficialmente la muestra, que podrá visitarse hasta el 4 de noviembre.