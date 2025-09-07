Anpe denuncia un inicio de curso en la Comunitat Valenciana con "carencias en los centros" y "plantillas sin cubrir"

Archivo - Imagen de recurso de un estudiante en un aula. - AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO - Archivo

VALÈNCIA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Anpe ha denunciado que el inicio de curso 2025/2026 en la Comunitat Valenciana se presenta con "carencias en los centros" y "plantillas sin cubrir".

Así lo ha indicado tras realizar una encuesta a todos los centros públicos de la Comunitat Valenciana para recabar su situación de cara a este curso, según ha informado el sindicato en un comunicado.

Desde Anpe han destacado que, gracias a esta encuesta y también al contacto directo de los delgados del sindicato con los centros, se ha dispuesto de información "clara y precisa" sobre las "deficiencias existentes" en los centros y las "carencias" en las plantillas para afrontar el arranque del nuevo curso escolar.

En este sentido, ha lamentado que, "en muchos casos y pese a la insistencia y las presiones del sindicato, muchos centros no podrán iniciar el curso en unas condiciones óptimas ya que o sufren de carencias o defectos en sus infraestructuras que imposibilitan disponer de todos sus espacios en condiciones normales, o no van a disponer de toda su plantilla docente y de personal de administración y servicios completa".

"En cuanto a las infraestructuras, muchos de los centros afectados por la dana siguen pendientes de que se finalicen todas obras, así como las labores de reposición, habilitación de barracones y limpieza", ha detallado, al tiempo que ha agregado que, "adicionalmente, también se han recibido numerosas quejas del resto de centros, ya que el 46% de los centros han manifestado sufrir de carencias relevantes en sus infraestructuras".

El sindicato ha señalado que se requirió a la Conselleria de Educación en los meses previos a las adjudicaciones de inicio de curso que "se tomasen las medidas oportunas para que todos los centros pudiesen arrancar el curso con su plantilla completa, un requisito fundamental para un normal funcionamiento de la dinámica de los centros".

"Los resultados de la encuesta evidencian que eso no podrá ser así en mayor o menor medida, ya que hasta el 69 por ciento de los centros no tienen su plantilla completa a la espera de que se completen vacantes o se cubran sustituciones que no son de última hora", ha criticado.

Además, "el 61% de los centros ha manifestado que la Conselleria no se encuentra al corriente de pago de los gastos de funcionamiento, lo cual incide en su capacidad para gestionar el centro", ha añadido.

Anpe ha exigido a la Conselleria de Educación que "todas estas carencias se solventen de inmediato". "Así se trasladará al secretario autonómico de Educación en la reunión solicitada para abordar las condiciones laborales del profesorado no universitario, con especial énfasis en la actualización de las retribuciones, y las reivindicaciones de las distintas etapas educativas y de los centros", ha concluido.