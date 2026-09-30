Anselm Kiefer visita en el CAHH de València su "monumental" exposición

El artista alemán Anselm Kiefer y la coleccionista y mecenas Hortensia Herrero en en el CAHH de València. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista alemán Anselm Kiefer ha visitado este miércoles el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) de València con motivo de la "monumental" exposición temporal que reúne en este espacio una selección de sus obras y que puede visitarse en la capital del Turia hasta el próximo 25 de octubre.

Durante su estancia, el autor, ha estado acompañado por la mecenas Hortensia Herrero y por el comisario de la exposición, Javier Molins, con quienes ha transitado por las diferentes salas y ha podido contemplar el resultado de un proyecto concebido "en estrecha colaboración".

A lo largo del recorrido, Kiefer, que no ha realizado declaraciones a los medios, ha mostrado su satisfacción con el resultado de la muestra, tanto por la integración de sus obras en los diferentes espacios del Centro de Arte como por el diálogo que se establece entre su trabajo, el edificio y la historia del antiguo palacio que lo alberga, explican desde el centro de arte.

La exposición comenzó a gestarse a partir de un proceso de trabajo conjunto entre el artista y el equipo del centro de arte valenciano y supone la primera muestra temporal del CAHH. Al respecto, y a preguntas de los periodistas sobre qué ha supuesto esta primera exhibición temporal y si este será el camino que se va a seguir a partir de ahora, Hortensia Herrero no se ha declarado partidaria de este tipo de proyectos en los que las obras "se van y te da pena, como en este caso a finales de octubre" cuando finalice la dedicada a Kiefer.

Además, ha recalcado que las obras que habitualmente expone el CAHH son ya "per se una pasada". Aunque la institución cultural no descarta programar alguna muestra temporal en un futuro, se mantiene como el pez a contracorriente que ha sido desde el inicio.

Por otra parte, la coleccionista ha recalcado que Kiefer se ha mostrado impresionado por el centro y se ha quedado con ganas de exponer más hasta el punto de bromear con la posibilidad de que, cuando tenga 100 años --el creador ha cumplido 81-- traer muchísimas más obras para ocupar el edificio. También han conversado sobre la posibilidad de que Herrero incorpore a su colección la monumental 'Danaë'.

Como parte del proceso de esta exposición en València, Kiefer llegó a recrear a escala real en su estudio de Croissy las salas del CAHH para trabajar sobre la selección y disposición de las obras. El resultado es una muestra concebida específicamente para este espacio, en la que las obras establecen un diálogo con la arquitectura, la historia y las diferentes capas de memoria del edificio.

NATURALEZA Y MITOLOGÍA

Desde su inauguración el pasado 29 de abril, la exposición ha permitido acercar al público valenciano y otros visitantes la obra de una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo internacional.

El itinerario expositivo reúne obras procedentes de los fondos Hortensia Herrero y del estudio del artista, muchas de ellas mostradas por primera vez fuera de su estudio, y aborda algunos de los grandes temas presentes en su universo creativo, como la historia, la literatura, la naturaleza, la música y la mitología.

La exposición de Anselm Kiefer encara su último mes de apertura al público. Podrá visitarse en el Centro de Arte Hortensia Herrero hasta el 25 de octubre, fecha en la que finalizará esta primera exposición temporal del CAHH.

Anselm Kiefer nació en 1945 en Donaueschingen, Alemania. En 1992 se trasladó a Francia, donde vive y trabaja entre París y Barjac, cerca de Aviñón. El artista estudió Derecho, Literatura y Lingüística antes de ingresar en la Academia de Bellas Artes de Karlsruhe, y más tarde en la de Düsseldorf, donde fue alumno de Joseph Beuys.

En 1980 fue seleccionado para representar al Pabellón de Alemania Occidental en la 39ª Bienal de Venecia, y desde entonces sus obras se han mostrado en destacadas exposiciones individuales internacionales, en museos tan prestigiosos como el Art Institute of Chicago (1987); la Nationalgalerie de Berlín (1991); el Metropolitan Museum of Art de Nueva York (1998); la Fondation Beyeler de Basilea (2001); el Museo Guggenheim de Bilbao (2007); la Royal Academy of Arts de Londres (2014); el Centre Pompidou de París (2015); la Bibliothèque Nationale de France (2015); la Albertina de Viena (2016); el Museo Estatal del Hermitage de San Petersburgo (2017); el Museo Rodin de París (2017); o el Met Breuer de Nueva York (2018); entre muchos otros.

Kiefer recibió el Premio Praemium Imperiale otorgado por Japón en 1999, y en 2008 fue galardonado con el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán.

En 2007 se convirtió en el primer artista desde Georges Braque en recibir un encargo para una instalación permanente en el Museo del Louvre de París, y en 2018 su escultura site-specific Uraeus se exhibió frente al Rockefeller Center de Nueva York. En 2020, el presidente francés Emmanuel Macron encargó a Anselm Kiefer la realización de una instalación permanente para el Panteón de París.