Antifraude constata contratación irregular de publicidad institucional en Morella entre 2020 y 2024

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Morella, Jesús Lecha, y el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, presentan una denuncia en la Agencia Valenciana Antifraude- EP - Archivo

El PP denunció más de 600 pagos "sin ningún proceso de licitación" a empresas participadas por Francis Puig

El PSPV niega irregularidades, acusa al PP de manipular y recalca que la gestión "siempre" ha contado con los "informes favorables"

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha constatado contratación "irregular" de la publicidad institucional en el Ayuntamiento de Morella (Castellón) entre 2020 y 2024.

Así figura en la notificación remitida por la agencia tras la denuncia presentada en 2023 por el Grupo Parlamentario Popular en Les Corts (GPP) por "el pago de facturas sin contrato a las empresas de Francis Puig, hermano del 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig.

En el escrito, fechado el pasado 18 de septiembre, Antifraude da un plazo de tres meses al Ayuntamiento de Morella para cumplir una serie de recomendaciones, entre ellas revisar el procedimiento de las "facturas abonadas sin contrato" entre 2020 y 2024, y aprobar un plan de medios anual que establezca un reparto de acuerdo a criterios objetivos y para que publique en el portal institucional la información sobre las campañas de publicidad y de promoción institucional y su coste.

En concreto, AVAF insta al Ayuntamiento de Morella a "la instrucción del oportuno procedimiento de revisión de oficio de las facturas abonadas sin contrato relativas a publicidad institucional (...) sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que, vinculadas a esta práctica irregular de contratación pública, pudieran derivarse".

Al hilo de esta resolución de Antifraude, los 'populares' recuerdan, en un comunicado, que trasladaron a la entidad un total de 629 pagos por valor de 408.000 euros "sin seguir ningún proceso de licitación ni de contratación", con "cientos de facturas sin ningún tipo de soporte legal".

Según denunciaron, el montante total abonado de manera irregular "puede elevar el coste para las arcas municipales en más de un millón de euros desde 1996, año en que comienza la contratación habitual a esta empresa por parte de este Ayuntamiento con el mismo procedimiento".

"El siguiente paso, una vez analizado el informe íntegro que hemos solicitado a la AVAF, será estudiar emprender las posibles acciones legales que correspondan y se deriven de las irregularidades detectadas", advierte el portavoz adjunto del PP en Les Corts, Salvador Aguilella.

EL PSPV NIEGA IRREGULARIDADES

Desde el PSPV de Morella, en un comunicado, aseguran que el "conjunto de los servicios y pagos a los que supuestamente hace referencia" la AVAF "pertenecen a servicios realizados en su totalidad para el Ayuntamiento y el propio municipio", concernientes en "la promoción, difusión y comunicación de las actividades, eventos y servicios de nuestro municipio, entre otros".

Por tanto, los socialistas recalcan que no ha habido "ningún tipo de irregularidades de fondos, como se atreve a trasladar el PP", al que acusa de tratar de "manipular a la ciudadanía". Y apuntan que la gestión de estos servicios y pagos "se ha realizado siempre bajo el control de supervisión e intervención técnica municipal, con los pertinentes informes favorables".

Dicho esto, señalan que el Ayuntamiento "ha priorizado históricamente la contratación de la única empresa local disponible en el ámbito de los servicios de comunicación y difusión", pero remarcan que esta decisión "siempre ha estado motivada por el compromiso con el tejido empresarial y la economía de proximidad", garantizando "una atención inmediata y un conocimiento profundo de la realidad de Morella, junto con la posibilidad de prestación de los servicios".

Además, desde el PSPV afirman desconocer "el contenido íntegro y exacto del informe de Antifraude", por lo que exigen que se les dé "traslado de toda la información, tanto la que tiene que ver con la anterior legislatura como de la presente, con Independientes por Morella y Bernabé Sangüesa al frente del Ayuntamiento".