Anuel AA será uno de los cabezas de cartel del Zevra en su quinto aniversario

Anuel - ZEVRA

VALÈNCIA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cantante puertorriqueño de reggaeton y trap Anuel AA será uno de los cabezas de cartel del festival Zevra de Cullera (Valencia) en su quinto aniversario, que se celebrará del 24 al 27 de julio.

El boricua ya estuvo en la primera edición del Zevra, en 2022, y regresará a Cullera "por aclamación de los fans en las redes sociales", destacan los organizadores del macroevento musical.

Anuel AA, nacido como Emmanuel Gazmey Santiago en Puerto Rico en 1992, es una de las figuras más influyentes de la música latina actual. Reconocido por su estilo crudo y autobiográfico, ha ganado múltiples Billboard Latin Music Awards y premios Lo Nuestro y ha encabezado giras internacionales como el Real Hasta la Muerte Tour (2019-2025), con cientos de fechas en grandes arenas de Europa y América.

Desde la organización del Zevra señalan que el paso por España de su última gira estuvo salpicado de accidentes: canceló su actuación en A Coruña y aplazó una fecha en Sevilla y una de las dos previstas en el Roig Arena de València, donde finalmente actuó haciendo un doblete los pasados 27 y 28 de noviembre.

En su visita al Zevra, "Anuel tendrá la ocasión de redimirse de los últimos escándalos". En Cullera compartirá cartel con la superestrella del reggaeton Nicky Jam, la eurovisiva Chanel y el fenómeno viral de TikTok Iñigo Quintero, así como otros artistas como JC Reyes, Saiko, Juan Magán, Omar Montes, La La Love You, Metrika, Xiyo y Fernandezz o Selecta.

El primer avance de cartel incluye a Anuel AA, Nicky Jam, JC Reyes, Saiko, Juan Magán, Omar Montes, La La Love You, Chanel, DJ Nano, Alvama Ice, Iñigo Quintero, Funzo, Metrika, Xiyo y Fernandezz, Henry Méndez, Brenda Serna, Selecta, Michenlo, Gea, Parkineos y Space Elephants.

El festival espera reunir a más de 150.000 personas a lo largo de tres días de música en la playa de Cullera. Las entradas están a la venta en la web del Zebra.