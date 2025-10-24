Apagan un incendio en una casa de Dolores tras pedir auxilio una mujer de 92 años que estaba dentro - CPBA

ALICANTE, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han extinguido este viernes un incendio en una casa del municipio de Dolores tras dar la voz de alarma una mujer de 92 años que estaba sola en el interior de la vivienda.

El aviso del suceso se ha recibido a las 04.07 y la intervención de los profesionales ha finalizado sobre las 08.12 horas. El fuego ha generado llamas y humo en el inmueble, pero finalmente la anciana ha conseguido salir por su propio pie, según han informado fuentes del cuerpo.

Ante este incendio, que solo ha dejado daños materiales, han intervenido efectivos de los parques de bomberos de Almoradí y Orihuela.