Aplazada la presentación del Parque Central de Alicante tras el accidente de Adamuz

ALICANTE, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presentación del proyecto del futuro Parque Central de Alicante ha sido aplazada "por la situación que se ha generado" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que han recalcado que esto "no es una anulación", sino que, de momento, "se cae" ese acto. "Lo haremos en el momento que podamos hacerlo porque sabemos en el Ministerio que es un proyecto clave para Alicante", han añadido.

Aunque hasta el momento no ha habido una confirmación oficial de una fecha concreta, varias informaciones periodísticas apuntaron recientemente que la presentación se iba a realizar el 2 de febrero con la presencia del ministro Óscar Puente y el alcalde Luis Barcala.

De hecho, la portavoz municipal, Cristina Cutanda, al ser preguntada por esa fecha, no desmintió esas publicaciones. Sin embargo, tras el accidente de Adamuz, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ya avanzó que los planes de presentación previstos "podrían" variar.

Además, Cutanda dijo este pasado martes que el consistorio estaba "a disposición" de la administración estatal para esa presentación y que entendía que "hay otras prioridades" tras el accidente ferroviario. También resaltó que ambas instituciones tienen "muy claro" el proyecto del Parque Central.