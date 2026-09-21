Aplazan al 2 de octubre las conclusiones de la comisión de VPP de Alicante para estudiar y debatir propuestas

Sesión de la comisión municipal de VPP celebrada este lunes, 21 de septiembre, en el Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos políticos del Ayuntamiento de Alicante han aplazado al viernes 2 de octubre la presentación de conclusiones que estaba prevista para este lunes en la comisión de viviendas de protección pública (VPP), constituida tras la polémica de los pisos del Residencial Les Naus, levantados sobre suelo municipal que fue enajenado y cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. El objetivo es poder estudiar y debatir las propuestas.

La decisión se ha tomado después de que PSPV, Compromís y EU-Podem, de manera conjunta, hayan pedido posponer la sesión para que las diferentes formaciones tengan antes las ideas planteadas respectivamente por el resto. A esta petición también se ha sumado Vox, tras lo que el presidente de la comisión y vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), ha decidido posponerla.

En este punto, Villar ha acusado a la izquierda de querer "cambiar" una sesión establecida en otra a la que no asistieron los representantes de los grupos de izquierdas en señal de protesta por la incomparecencia del alcalde Luis Barcala.

Por otra parte, PSPV, Compromís y EU-Podem han reclamado un pleno extraordinario para que cada grupo pueda exponer a la ciudadanía las conclusiones de la comisión. "No se trata de que este debate lo tengamos en cuatro paredes", ha resaltado la portavoz adjunta del grupo socialista Ana Barceló.