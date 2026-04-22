APM Terminals amplía hasta 2049 su concesión en el Puerto de València e invertirá 10,4 millones en una central eléctrica

Vista general de la sala, durante la celebración del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia, a 22 de abril de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha aprobado en su reunión de este miércoles ha aprobado la extensión por ocho años de la concesión de APM Terminals Valencia, que se prorroga por tanto hasta 2049 y alcanza el máximo de 50 años de extensión ordinaria permitida por la legislación portuaria, según han explicado la empresa y la APV.

La extensión de la concesión está condicionada a un nuevo compromiso inversor de 10,4 millones de euros destinado a mejorar la productividad, la eficiencia energética y la calidad ambiental de la terminal, que consistirá principalmente en la instalación de una central eléctrica para conectar los buques a sus muelles.

La prórroga responde a las inversiones adicionales planteadas, que superan el 20% de la inversión inicialmente prevista en la concesión y cumplen los requisitos de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para este tipo de modificaciones sustanciales, ha señalado APM Terminals. La concesión de APM Terminals en Valencia se inició en 1999 y ha ido prorrogándose de forma sucesiva, hasta alcanzar el máximo ordinario de 50 años.

La principal actuación prevista es la electrificación del Muelle de Levante mediante la instalación del primer sistema Onshore Power Supply (OPS) de los cuatro que APM Terminals proyecta desplegar en Valencia.

Esta primera fase incluirá el centro de entrega de energía y la subestación de transformación y conversión necesarias para su funcionamiento, en línea con los objetivos europeos de descarbonización portuaria para 2030 impulsados por la APV, y con la ambición de APM Terminals de reducir un 70% las emisiones de sus operaciones en 2030, y ser neutra en 2040.

El director del Centro de Excelencia en Descarbonización de APM Terminals, Tim Miltenburg, ha destacado que "APM Terminals no solo se centra en nuestras propias emisiones operativas, sino que trabaja a nivel mundial para impulsar soluciones que reduzcan las emisiones en todo el ecosistema de la terminal, incluidas las de nuestros clientes".

El segundo eje inversor permitirá adaptar las defensas del Muelle de Levante para la operativa de buques de gran tamaño --E-class y EEE-class-- que escalan en el marco de la Cooperación Géminis, en la que participan Maersk y Hapag-Lloyd. La actuación es clave para atender servicios Asia-Mediterráneo con un calado de hasta 16,5 metros.

"Se trata de inversiones que se alinean íntegramente con los compromisos de descarbonización y con la estrategia de electrificación de muelles impulsada por la APV, preparando la infraestructura para que los buques conecten a red en puerto y puedan apagar los motores auxiliares, reduciendo gases, ruido y vibraciones", ha resaltado la APV.

EXTENSIONES DE SUPERFICIE

La APV también ha aprobado una modificación no sustancial de concesión para ampliar la superficie de 41.602 metros cuadrados en la ampliación norte del Puerto de València a Valencia North Terminal, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado. También se ha dado luz verde a la ampliación de 3.380 metros cuadrados en la ampliación sur del puerto al Real Club Náutico de València.

El Consejo ha aprobado también la prórroga de un año de la concesión a la empresa Chema Ballester, así como a la concesión titularidad de Trans-Base Soler. Respecto a esta última concesión se ha acordado asimismo revertir a la Autoridad Portuaria de Valencia 28.155 metros cuadrados como consecuencia de la extinción parcial de la misma.

Igualmente, se ha dado luz verde a la propuesta de iniciación del procedimiento de licitación para la ejecución de las obras de adaptación del espigón Turia para atraque de cruceros en el Puerto de València, una vez obtenido el informe técnico favorable de Puertos del Estado. La actuación tiene una inversión prevista de 46,3 millones de euros.

TOLVAS EN SAGUNT QUE SERÁN RESTAURADAS

Asimismo, se ha acordado la cesión de cuatro tolvas por parte de la APV al Ayuntamiento de Sagunto. Las tolvas, formaban parte de la instalación productiva del pantalán de minerales de Sierra Menera.

Las piezas serán restauradas por el Consistorio y se ubicarán en la rotonda situada junto a la Nave de Talleres, donde se entronca uno de los accesos del Puerto de Sagunto, y próximas al enclave que se está acondicionando para albergar el Museo Industrial de Sagunto.

CRECE UN 11,6% EL TRÁFICO DE VALENCIAPORT

Por otro lado, se ha informado de que los tres puertos de Valenciaport ha registrado en marzo un total de 7.016.806 toneladas de mercancías (un 5,23% más que el año anterior). El mes pasado se gestionaron 479.873 TEUs; cifra que supone un incremento del 11,6% respecto al mismo período de 2026, y que ha hecho del mes pasado el segundo mejor mes de marzo de la historia de Valenciaport, en medio de una coyuntura internacional adversa para el comercio.

Entre enero y marzo, los puertos de València, Sagunt y Gandia han gestionado 18.675.690 toneladas de mercancías (-3,31%). Evaluados los tráficos en contenedores, Valenciaport cargó y descargó 1.312.842 TEUs (+1,40 %); y extendiendo la mirada a los doce últimos meses, las cifras interanuales reflejan unos tráficos de 79.422.389 toneladas (-1,51 %) y 5.680.755 contenedores (+2,94 %).

El mes de marzo pasado ha evidenciado un crecimiento del tráfico con China y una caída con Estados Unidos. En lo que va de año el tráfico de contenedores con los puertos chinos ha crecido un 30,56 % hasta alcanzar las 235.903 unidades; por el contrario, las operaciones con Estados Unidos se han reducido en un 20,65% hasta quedarse en los 73.700 contenedores.

En cuanto al número de pasajeros, durante marzo utilizaron Valenciaport 76.474 personas (+6,14 %). De ellas, 53.955 fueron pasajeros de línea regular (+18,40%) y 22.519 (-14,9%) cruceristas. En lo que va de año 207.895 personas pasaron por las instalaciones de Valenciaport (+9,30 %), la mayoría de los cuales (147.218) fueron viajeros de líneas regulares y 60.677 cruceristas.

LAS CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2026

La presidenta de Valenciaport, Mar Chao, ha adelantado también los resultados de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Valenciaport del primer trimestre de 2026. En lo que va de año, el importe neto de la cifra de negocio ha ascendido a 39.679.020 euros, un 2,6% más que el obtenido en 2025 (38.668.666 euros).

El resultado de explotación se ha incrementado en el primer trimestre un 27,32%, "debido principalmente a la contención del gasto", y ha pasado de los 8,43 millones del ejercicio precedente a los 10,73 millones de este año.